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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Волга
Ростов - Волга: обзор матча 10 апреля 2011
Ростов
10.04.2011, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Волга
80'
И. Окоронкво
45'
Г. Ходжава
52'
А. Хазов
75'
С. Турсунов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Волга
Замена
А. Кулеша
️️️️
А. Гацкан
Замена
М. Гаал
️️️️
Л. Салуквадзе
Вторая желтая
Г. Ходжава
Замена
М. Ахметович
️️️️
А. Хазов
ГОЛ! 1:3!
И. Окоронкво
ГОЛ! 0:3!
С. Турсунов
Желтая карточка
И. Окоронкво
Желтая карточка
А. Хагуш
Желтая карточка
Г. Григалава
Замена
Д. Маляка
️️️️
Т. Калачев
Замена
О. Марцваладзе
️️️️
С. Яшин
Замена
М. Григорьев
️️️️
А. Ребко
ГОЛ! 0:2!
А. Хазов
Пас отдал
С. Турсунов
Травма
И. Окоронкво
ГОЛ! 0:1!
Г. Ходжава
Травма
К. Салата
Желтая карточка
М. Плешан
Желтая карточка
Г. Ходжава
Желтая карточка
К. Салата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
22
Деян Радич
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
19
Драган Блатняк
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПВ
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Волга
31
Илья Абаев
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
18
Сергей Яшин
ЛВ
28
Гоча Ходжава
ЦП
23
Михайта Плешан
ЦП
20
Марк Кросас
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
(К)
ЦФ
Ростов
1
Мартин Лейсал
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
28
Александр Семячкин
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
4-3-2-1
22
Радич
5
Хохлов
19
Салата
4
Окоронкво
14
Хагуш
19
Иванов
17
Ребко
8
Гацкан
19
Блатняк
2
Калачев
21
Адамов
4-3-2-1
31
Абаев
3
Салуквадзе
26
Бендзь
88
Григалава
3
Гетигежев
28
Ходжава
23
Плешан
20
Кросас
17
Турсунов
18
Яшин
16
Хазов
8
Гацкан
2
Кулеша
2
Кулеша
8
Гацкан
17
Ребко
10
Григорьев
10
Григорьев
17
Ребко
2
Калачев
15
Маляка
15
Маляка
2
Калачев
3
Салуквадзе
13
Гаал
13
Гаал
3
Салуквадзе
16
Хазов
90
Ахметович
90
Ахметович
16
Хазов
18
Яшин
20
Марцваладзе
20
Марцваладзе
18
Яшин
Остались в запасе
Ростов
Волга
1
Мартин Лейсал
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
Главный тренер
Олег Протасов
28
Александр Семячкин
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
8
Максим Бурченко
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Остались в запасе
1
Мартин Лейсал
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
Остались в запасе
28
Александр Семячкин
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
8
Максим Бурченко
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча Ростов - Волга
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Помощники судьи:
Т. Калугин
В. Дроздов (оба - Москва)
Делегат:
Н. Левников (Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:40 (прямая)
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