Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Волга
Динамо - Волга: обзор матча 31 июля 2011
Динамо
31.07.2011, воскресенье, 18:45
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Волга
59'
И. Семшов
90+5'
А. Самедов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Волга
ГОЛ! 2:0!
А. Самедов
+5
Замена
М. Вацадзе
️️️️
А. Шуленин
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Юсупов
Желтая карточка
А. Епуряну
Замена
З. Мисимович
️️️️
И. Семшов
Замена
М. Плешан
️️️️
Р. Аджинджал
Желтая карточка
М. Ломич
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Кокорин
Замена
А. Хазов
️️️️
М. Ахметович
ГОЛ! 1:0!
И. Семшов
Пас отдал
А. Кокорин
Желтая карточка
А. Шуленин
Вторая желтая
Г. Григалава
Желтая карточка
Г. Григалава
Желтая карточка
М. Гаал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ПЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
0
Андрей Воронин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Волга
31
Илья Абаев
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
13
Миклош Гаал
ПЗ
3
Инал Гетигежев
ЛП
20
Марк Кросас
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
20
Руслан Аджинджал
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
23
Михайта Плешан
ОП
28
Гоча Ходжава
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
11
Мате Вацадзе
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
4-3-3
1
Шунин
32
Ломич
24
Епуряну
13
Гранат
6
Фернандес
20
Семшов
4
Юсупов
19
Самедов
9
Кокорин
22
Кураньи
0
Воронин
4-3-1-2
31
Абаев
13
Гаал
25
Буйволов
63
Белозеров
88
Григалава
20
Кросас
9
Шуленин
3
Гетигежев
17
Турсунов
20
Аджинджал
90
Ахметович
4
Юсупов
41
Сапета
41
Сапета
4
Юсупов
20
Семшов
8
Мисимович
8
Мисимович
20
Семшов
9
Кокорин
90
Смолов
90
Смолов
9
Кокорин
20
Аджинджал
23
Плешан
23
Плешан
20
Аджинджал
9
Шуленин
11
Вацадзе
11
Вацадзе
9
Шуленин
90
Ахметович
16
Хазов
16
Хазов
90
Ахметович
Остались в запасе
Динамо
Волга
30
Владимир Габулов
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
28
Гоча Ходжава
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
Остались в запасе
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
28
Гоча Ходжава
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Динамо - Волга
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Игорь Демешко (Химки)
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:30 (прямая)
Новости команд
Все
Динамо
Волга
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
15:16
6
Аршавин призвал игроков покидать Россию
11:58
46
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
10:03
8
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
Вчера, 21:51
7
«Я был недоволен»: Тюкавин высказался о претензиях к Глушенкову
Вчера, 19:35
12
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
15:16
6
Аршавин призвал игроков покидать Россию
11:58
46
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
10:03
8
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
Вчера, 21:51
7
«Я был недоволен»: Тюкавин высказался о претензиях к Глушенкову
Вчера, 19:35
12
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+