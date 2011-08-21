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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Волга
Кубань (ЛФЛ) - Волга: обзор матча 21 августа 2011
Кубань (ЛФЛ)
21.08.2011, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
5 : 0
Завершен
Волга
18'
Л. Траоре
45'
Л. Траоре
53'
Г. Букур
70'
М. Комков
88'
С. Давыдов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Волга
ГОЛ! 5:0!
С. Давыдов
Пас отдал
М. Нэ
Желтая карточка
Ф. Кубик
Замена
Ф. Кубик
️️️️
Г. Букур
Желтая карточка
В. Джавадов
ГОЛ! 4:0!
М. Комков
Желтая карточка
Г. Григалава
Замена
С. Давыдов
️️️️
Л. Траоре
Замена
С. Турсунов
️️️️
А. Ещенко
ГОЛ! 3:0!
Г. Букур
Пас отдал
Д. Варга
Желтая карточка
З. Арзиани
ГОЛ! 2:0!
Л. Траоре
Пас отдал
Д. Варга
Желтая карточка
И. Гетигежев
Замена
В. Джавадов
️️️️
Я. Секели
Замена
М. Кросас
️️️️
М. Плешан
ГОЛ! 1:0!
Л. Траоре
Пас отдал
М. Комков
18'
Желтая карточка
М. Комков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
14
Антон Рогочий
(К)
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
40
Дачиан Варга
ЦП
16
Марко Нэ
ЦП
11
Георге Букур
ПП
10
Михаил Комков
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Волга
31
Илья Абаев
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
12
Дани Бондарв
ПЗ
23
Михайта Плешан
(К)
ЛП
10
Янош Секели
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
28
Гоча Ходжава
АП
38
Андрей Ещенко
ПП
11
Мате Вацадзе
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
20
Марк Кросас
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
7
Вагиф Джавадов
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
4-1-4-1
31
Беленов
15
Жавнерчик
5
Армаш
14
Рогочий
34
Козлов
8
Тлисов
11
Букур
40
Варга
16
Нэ
10
Комков
90
Траоре
4-4-1-1
31
Абаев
12
Бондарв
88
Григалава
63
Белозеров
3
Гетигежев
38
Ещенко
10
Секели
25
Арзиани
23
Плешан
28
Ходжава
11
Вацадзе
11
Букур
7
Кубик
7
Кубик
11
Букур
90
Траоре
10
Давыдов
10
Давыдов
90
Траоре
23
Плешан
20
Кросас
20
Кросас
23
Плешан
38
Ещенко
17
Турсунов
17
Турсунов
38
Ещенко
10
Секели
7
Джавадов
7
Джавадов
10
Секели
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Волга
15
Иван Князев
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
31
Виталий Астахов
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
16
Антон Хазов
ЦФ
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Остались в запасе
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
31
Виталий Астахов
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
16
Антон Хазов
ЦФ
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Волга
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Помощники судьи:
А.Цветнов (Москва)
А. Лунев (Новосибирск)
Делегат:
Гребенюк (Пермь)
Инспектор:
Вергопуло (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 19:40 (прямая)
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