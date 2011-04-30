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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Волга
Ахмат - Волга: обзор матча 30 апреля 2011
Ахмат
30.04.2011, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Волга
74'
М. Мгуни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Волга
Желтая карточка
О. Власов
Замена
М. Вацадзе
️️️️
М. Кросас
ГОЛ! 1:0!
М. Мгуни
Замена
А. Кацаев
️️️️
З. Садаев
Замена
М. Мгуни
️️️️
А. Павленко
Замена
Л. Гвазава
️️️️
Маурисио
Желтая карточка
Маурисио
13'
Желтая карточка
Г. Григалава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
84
Олег Власов
ПП
9
Заур Садаев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рууд Гуллит
Волга
31
Илья Абаев
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
(К)
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
20
Руслан Аджинджал
ОП
20
Марк Кросас
ОП
15
Максим Зюзин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
28
Александр Семячкин
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
11
Мате Вацадзе
ЦФ
4-1-4-1
35
Джанаев
14
Зенге
4
Хаймович
5
Феррейра
33
Ятченко
8
Маурисио
20
Кобенко
40
Благо
8
Павленко
84
Власов
9
Садаев
4-2-2-1-1
31
Абаев
3
Салуквадзе
88
Григалава
26
Бендзь
3
Гетигежев
20
Аджинджал
20
Кросас
15
Зюзин
7
Гогуа
17
Турсунов
90
Ахметович
8
Маурисио
6
Гвазава
6
Гвазава
8
Маурисио
9
Садаев
10
Кацаев
10
Кацаев
9
Садаев
8
Павленко
27
Мгуни
27
Мгуни
8
Павленко
20
Кросас
11
Вацадзе
11
Вацадзе
20
Кросас
Остались в запасе
Ахмат
Волга
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Главный тренер
Рууд Гуллит
28
Александр Семячкин
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Остались в запасе
28
Александр Семячкин
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
Главный тренер
Рууд Гуллит
Статистика матча Ахмат - Волга
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Д. Мосякин (Москва)
Н. Богач (Люберцы)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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