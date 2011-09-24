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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Волга
ЦСКА - Волга: обзор матча 24 сентября 2011
ЦСКА
24.09.2011, суббота, 18:15
Россия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Волга
6'
С. Думбия
68'
А. Дзагоев
84'
С. Игнашевич (П)
17'
Ш. Бибилов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Волга
Замена
А. Попов
️️️️
Секу
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Игнашевич
Желтая карточка
А. Буйволов
Замена
Д. Шемберас
️️️️
В. Лав
Желтая карточка
З. Арзиани
Замена
М. Вацадзе
️️️️
И. Максимов
ГОЛ! 2:1!
А. Дзагоев
Пас отдал
Секу
Замена
Г. Григалава
️️️️
С. Турсунов
Замена
З. Тошич
️️️️
Е. Алдонин
Замена
З. Арзиани
️️️️
Ш. Бибилов
Желтая карточка
Н. Маляров
Вторая желтая
И. Гетигежев
Желтая карточка
А. Ещенко
Желтая карточка
И. Гетигежев
17'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Бибилов
Пас отдал
И. Гетигежев
Желтая карточка
В. Лав
ГОЛ! 1:0!
С. Думбия
Пас отдал
В. Лав
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
30
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
(К)
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
26
Секу
ЛП
20
Евгений Алдонин
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Волга
31
Илья Абаев
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
63
Александр Белозеров
(К)
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
12
Дани Бондарв
ПЗ
20
Марк Кросас
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
78
Илья Максимов
АП
17
Санжар Турсунов
АП
38
Андрей Ещенко
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
18
Зоран Тошич
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
11
Мате Вацадзе
ЦФ
7
Вагиф Джавадов
ЦФ
4-1-3-2
30
Габулов
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
20
Алдонин
26
Секу
10
Мамаев
66
Дзагоев
19
Вагнер Лав
22
Думбия
4-3-2-1
31
Абаев
12
Бондарв
63
Белозеров
25
Буйволов
3
Гетигежев
38
Ещенко
7
Маляров
20
Кросас
78
Максимов
17
Турсунов
21
Бибилов
19
Вагнер Лав
5
Шемберас
5
Шемберас
19
Вагнер Лав
20
Алдонин
18
Тошич
18
Тошич
20
Алдонин
26
Секу
18
Попов
18
Попов
26
Секу
17
Турсунов
88
Григалава
88
Григалава
17
Турсунов
21
Бибилов
25
Арзиани
25
Арзиани
21
Бибилов
78
Максимов
11
Вацадзе
11
Вацадзе
78
Максимов
Остались в запасе
ЦСКА
Волга
1
Сергей Чепчугов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
31
Виталий Астахов
ВР
20
Руслан Аджинджал
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
7
Вагиф Джавадов
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
20
Руслан Аджинджал
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
7
Вагиф Джавадов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Волга
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Демешко Игорь
Гаврилин Максим.
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:00 (прямая)
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