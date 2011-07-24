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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Спартак
Волга - Спартак: обзор матча 24 июля 2011
Волга
24.07.2011, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Спартак
29'
Д. Комбаров
67'
Веллитон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Спартак
+1
Желтая карточка
Е. Макеев
Замена
П. Яковлев
️️️️
Джано
Замена
Ари
️️️️
А. Дзюба
Замена
С. Брызгалов
️️️️
Э. Махмудов
Замена
А. Хазов
️️️️
Г. Ходжава
Замена
М. Ахметович
️️️️
М. Вацадзе
ГОЛ! 0:2!
Веллитон
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
А. Шуленин
ГОЛ! 0:1!
Д. Комбаров
Пас отдал
А. Дзюба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Илья Абаев
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
3
Лаша Салуквадзе
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
13
Миклош Гаал
ПЗ
3
Инал Гетигежев
ЛП
20
Марк Кросас
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
11
Мате Вацадзе
ЦФ
28
Гоча Ходжава
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
5
Кариока
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Джано
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
16
Антон Хазов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
39
Ари
ЦФ
4-3-1-2
31
Абаев
88
Григалава
3
Салуквадзе
25
Буйволов
13
Гаал
3
Гетигежев
9
Шуленин
20
Кросас
17
Турсунов
28
Ходжава
11
Вацадзе
4-4-2
31
Дикань
34
Макеев
17
Сухи
80
Родри
9
Комбаров
7
Джано
5
Кариока
8
Махмудов
23
Комбаров
11
Веллитон
22
Дзюба
9
Шуленин
20
Аджинджал
20
Аджинджал
9
Шуленин
28
Ходжава
16
Хазов
16
Хазов
28
Ходжава
11
Вацадзе
90
Ахметович
90
Ахметович
11
Вацадзе
8
Махмудов
92
Брызгалов
92
Брызгалов
8
Махмудов
7
Джано
91
Яковлев
91
Яковлев
7
Джано
22
Дзюба
39
Ари
39
Ари
22
Дзюба
Остались в запасе
Волга
Спартак
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
31
Виталий Астахов
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
77
Руслан Паштов
ПП
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
31
Виталий Астахов
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
77
Руслан Паштов
ПП
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Волга - Спартак
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Игорь Лапидус (Элиста)
Владислав Назаров (Невинномысск)
Делегат:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:10 (прямая)
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