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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Динамо
Волга - Динамо: обзор матча 02 апреля 2011
Волга
02.04.2011, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Динамо
63'
М. Плешан
65'
М. Плешан
75'
М. Ахметович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Динамо
Замена
А. Ропотан
️️️️
Т. Дуймович
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Каряка
Замена
А. Хазов
️️️️
Г. Ходжава
Замена
С. Яшин
️️️️
С. Турсунов
Замена
А. Воронин
️️️️
З. Мисимович
ГОЛ! 3:0!
М. Ахметович
ГОЛ! 2:0!
М. Плешан
Пас отдал
Г. Ходжава
ГОЛ! 1:0!
М. Плешан
Пас отдал
Г. Ходжава
Желтая карточка
М. Ломич
Замена
М. Ахметович
️️️️
Г. Гогуа
Желтая карточка
Г. Гогуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Илья Абаев
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
28
Гоча Ходжава
ЦП
23
Михайта Плешан
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Марк Кросас
АП
20
Отар Марцваладзе
(К)
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
19
Томислав Дуймович
ОП
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Динамо
22
Евгений Пузин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
4-3-2-1
31
Абаев
3
Гетигежев
26
Бендзь
88
Григалава
3
Салуквадзе
7
Гогуа
23
Плешан
28
Ходжава
20
Кросас
17
Турсунов
20
Марцваладзе
4-1-3-1-1
1
Шунин
26
Уилкшир
6
Фернандес
13
Гранат
32
Ломич
19
Дуймович
19
Самедов
20
Семшов
5
Каряка
8
Мисимович
22
Кураньи
17
Турсунов
18
Яшин
18
Яшин
17
Турсунов
28
Ходжава
16
Хазов
16
Хазов
28
Ходжава
7
Гогуа
90
Ахметович
90
Ахметович
7
Гогуа
19
Дуймович
19
Ропотан
19
Ропотан
19
Дуймович
8
Мисимович
0
Воронин
0
Воронин
8
Мисимович
5
Каряка
90
Смолов
90
Смолов
5
Каряка
Остались в запасе
Волга
Динамо
31
Виталий Астахов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
22
Евгений Пузин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Остались в запасе
22
Евгений Пузин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Волга - Динамо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
А.Лебедев (Санкт-Петербург)
И.Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
Ю.Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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