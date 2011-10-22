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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Краснодар
Волга - Краснодар: обзор матча 22 октября 2011
Волга
22.10.2011, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Краснодар
59'
О. Марцваладзе
90+2'
Ю. Мовсисян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Краснодар
+2
ГОЛ! 0:2!
Ю. Мовсисян
Желтая карточка
Н. Дринчич
Замена
Ш. Бибилов
️️️️
Н. Маляров
Замена
А. Мартынович
️️️️
Е. Шипицин
Желтая карточка
Е. Шипицин
Желтая карточка
Р. Аджинджал
Замена
В. Джавадов
️️️️
Я. Секели
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
Замена
Жоаозиньо
️️️️
А. Михеев
ГОЛ! 0:1!
О. Марцваладзе
Пас отдал
Е. Шипицин
Травма
А. Михеев
Замена
А. Кульчий
️️️️
Р. Мигел
Замена
А. Хазов
️️️️
М. Ахметович
Желтая карточка
А. Белозеров
Желтая карточка
Я. Секели
Желтая карточка
Н. Тубич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Илья Абаев
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
63
Александр Белозеров
(К)
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Янош Секели
ЛП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
20
Марк Кросас
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
30
Федор Кудряшов
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
17
Руи Мигел
ЦП
90
Андрей Михеев
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
55
Павел Пашин
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
21
Шота Бибилов
ЦФ
7
Вагиф Джавадов
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
14
Никита Галкин
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
4-4-1-1
31
Абаев
3
Гетигежев
25
Буйволов
63
Белозеров
38
Ещенко
10
Секели
7
Маляров
20
Кросас
20
Аджинджал
17
Турсунов
90
Ахметович
4-4-2
1
Усминский
30
Кудряшов
25
Амисулашвили
4
Тубич
33
Анджелкович
90
Михеев
18
Дринчич
17
Мигел
25
Шипицин
20
Марцваладзе
14
Мовсисян
7
Маляров
21
Бибилов
21
Бибилов
7
Маляров
10
Секели
7
Джавадов
7
Джавадов
10
Секели
90
Ахметович
16
Хазов
16
Хазов
90
Ахметович
25
Шипицин
14
Мартынович
14
Мартынович
25
Шипицин
90
Михеев
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
90
Михеев
17
Мигел
24
Кульчий
24
Кульчий
17
Мигел
Остались в запасе
Волга
Краснодар
55
Павел Пашин
ЦЗ
31
Виталий Астахов
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
14
Никита Галкин
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
50
Владимир Татарчук
ПП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
55
Павел Пашин
ЦЗ
31
Виталий Астахов
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
Остались в запасе
14
Никита Галкин
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
50
Владимир Татарчук
ПП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Волга - Краснодар
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Помощники судьи:
Антон Кобзев (Москва)
Павел Кулалаев (Волжский).
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:40 (прямая)
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