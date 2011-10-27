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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Волга
Зенит - Волга: обзор матча 27 октября 2011
Зенит
27.10.2011, четверг, 19:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Волга
2'
В. Файзулин
36'
А. Бухаров
70'
Д. Лазович (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Волга
Желтая карточка
Я. Секели
Замена
А. Лукович
️️️️
Н. Ломбертс
Замена
В. Быстров
️️️️
А. Бухаров
Замена
А. Розина
️️️️
В. Файзулин
Замена
А. Хазов
️️️️
Р. Аджинджал
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Лазович
Желтая карточка
И. Абаев
Замена
М. Плешан
️️️️
З. Арзиани
Желтая карточка
А. Шуленин
Замена
В. Джавадов
️️️️
С. Турсунов
Желтая карточка
З. Арзиани
ГОЛ! 2:0!
А. Бухаров
Пас отдал
С. Семак
ГОЛ! 1:0!
В. Файзулин
Пас отдал
Д. Лазович
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
27
Данко Лазович
ЛП
37
Сергей Семак
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Волга
31
Илья Абаев
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Янош Секели
ЛП
25
Зураби Арзиани
ОП
9
Александр Шуленин
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
21
Шота Бибилов
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
55
Павел Пашин
ЦЗ
23
Михайта Плешан
ОП
20
Марк Кросас
ЦП
7
Вагиф Джавадов
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
4-2-3-1
16
Малафеев
4
Кришито
22
Алвеш
6
Ломбертс
22
Анюков
37
Семак
27
Денисов
27
Лазович
18
Зырянов
20
Файзулин
11
Бухаров
4-2-2-1-1
31
Абаев
38
Ещенко
25
Буйволов
88
Григалава
3
Гетигежев
25
Арзиани
9
Шуленин
20
Аджинджал
10
Секели
17
Турсунов
21
Бибилов
6
Ломбертс
3
Лукович
3
Лукович
6
Ломбертс
11
Бухаров
34
Быстров
34
Быстров
11
Бухаров
20
Файзулин
27
Розина
27
Розина
20
Файзулин
25
Арзиани
23
Плешан
23
Плешан
25
Арзиани
17
Турсунов
7
Джавадов
7
Джавадов
17
Турсунов
20
Аджинджал
16
Хазов
16
Хазов
20
Аджинджал
Остались в запасе
Зенит
Волга
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
55
Павел Пашин
ЦЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
20
Марк Кросас
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
Остались в запасе
55
Павел Пашин
ЦЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
20
Марк Кросас
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Волга
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Тихон Калугин (Москва)
Ринат Деушев (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:40 (прямая)
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