Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Волга
Крылья Советов - Волга: обзор матча 26 ноября 2011
Крылья Советов
26.11.2011, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, группа B, 32 тур
1 : 0
Завершен
Волга
11'
С. Корниленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Волга
Желтая карточка
С. Веремко
+1
Замена
М. Вацадзе
️️️️
В. Джавадов
Замена
А. Хазов
️️️️
М. Ахметович
Замена
В. Приёмов
️️️️
П. Яковлев
Замена
Р. Паштов
️️️️
С. Турсунов
Желтая карточка
С. Корниленко
Желтая карточка
А. Шуленин
Желтая карточка
Д. Бондарв
Желтая карточка
М. Ахметович
Желтая карточка
Стив
Желтая карточка
А. Белозеров
ГОЛ! 1:0!
С. Корниленко
Пас отдал
Р. Григорян
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
(К)
ВР
83
Стив
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
12
Дани Бондарв
ЦЗ
63
Александр Белозеров
(К)
ЦЗ
23
Михайта Плешан
ПЗ
7
Вагиф Джавадов
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
20
Марк Кросас
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
11
Димитар Макриев
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
55
Павел Пашин
ЦЗ
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
11
Мате Вацадзе
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Веремко
83
Стив
25
Концедалов
79
Джорджевич
98
Петров
15
Цаллагов
28
Григорян
84
Воробьев
8
Бобер
91
Яковлев
12
Корниленко
4-3-1-2
41
Кержаков
23
Плешан
12
Бондарв
63
Белозеров
13
Гаал
9
Шуленин
20
Кросас
7
Джавадов
17
Турсунов
21
Бибилов
90
Ахметович
91
Яковлев
80
Приёмов
80
Приёмов
91
Яковлев
17
Турсунов
77
Паштов
77
Паштов
17
Турсунов
7
Джавадов
11
Вацадзе
11
Вацадзе
7
Джавадов
90
Ахметович
16
Хазов
16
Хазов
90
Ахметович
Остались в запасе
Крылья Советов
Волга
1
Давид Юрченко
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
11
Димитар Макриев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
55
Павел Пашин
ЦЗ
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
31
Виталий Астахов
ВР
25
Зураби Арзиани
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
11
Димитар Макриев
ЦФ
Остались в запасе
55
Павел Пашин
ЦЗ
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
31
Виталий Астахов
ВР
25
Зураби Арзиани
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Крылья Советов - Волга
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
Аверьянов А.И. (Москва) Кулагин В.В. (Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:00 (прямая)
Новости команд
Все
Крылья Советов
Волга
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+