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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Волга
Локомотив - Волга: обзор матча 17 апреля 2011
Локомотив
17.04.2011, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Волга
82'
М. Оздоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Волга
ГОЛ! 1:0!
М. Оздоев
Замена
М. Оздоев
️️️️
Д. Глушаков
Замена
М. Ахметович
️️️️
А. Хазов
Замена
С. Ибричич
️️️️
Д. Лоськов
Замена
Майкон
️️️️
Б. Джиби Фалл
Замена
Г. Гогуа
️️️️
С. Турсунов
Желтая карточка
Д. Лоськов
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
М. Плешан
Желтая карточка
И. Гетигежев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
АП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Волга
31
Илья Абаев
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
23
Михайта Плешан
ЛП
18
Сергей Яшин
ЦП
20
Марк Кросас
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
9
Сенияд Ибричич
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Майкон
ЦФ
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
8
Максим Бурченко
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Гилерме
20
Игнатьев
90
Бурлак
4
Дюрица
55
Янбаев
49
Шишкин
6
Торбинский
88
Глушаков
10
Лоськов
24
Фалл
0
Сычев
4-3-1-2
31
Абаев
3
Салуквадзе
88
Григалава
26
Бендзь
3
Гетигежев
18
Яшин
20
Кросас
23
Плешан
17
Турсунов
16
Хазов
20
Марцваладзе
10
Лоськов
9
Ибричич
9
Ибричич
10
Лоськов
88
Глушаков
21
Оздоев
21
Оздоев
88
Глушаков
24
Фалл
11
Майкон
11
Майкон
24
Фалл
17
Турсунов
7
Гогуа
7
Гогуа
17
Турсунов
23
Плешан
20
Аджинджал
20
Аджинджал
23
Плешан
16
Хазов
90
Ахметович
90
Ахметович
16
Хазов
Остались в запасе
Локомотив
Волга
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
Остались в запасе
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
Статистика матча Локомотив - Волга
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
В. Назаров (Невинномысск)
Делегат:
А.Маляров (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 14:15 (прямая) "Россия 2" 14:25 (прямая)
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