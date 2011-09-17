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Волга - Спартак-Нальчик
Волга - Спартак-Нальчик: обзор матча 17 сентября 2011
Волга
17.09.2011, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
84'
Н. Маляров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Спартак-Нальчик
Травма
М. Ахметович
+2
Замена
М. Митришев
️️️️
А. Щаницин
ГОЛ! 1:0!
Н. Маляров
Пас отдал
В. Джавадов
Замена
И. Портнягин
️️️️
Д. Сирадзе
Замена
М. Ахметович
️️️️
А. Шуленин
Желтая карточка
А. Хазов
Желтая карточка
А. Шуленин
Замена
А. Сквернюк
️️️️
Г. Рухаиа
Замена
А. Хазов
️️️️
М. Вацадзе
Травма
А. Гошоков
Замена
Н. Маляров
️️️️
М. Кросас
19'
Желтая карточка
Е. Овсиенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Виталий Астахов
(К)
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
78
Илья Максимов
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
20
Марк Кросас
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
11
Мате Вацадзе
ЦФ
7
Вагиф Джавадов
ЦФ
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
14
Аднан Захирович
ЛП
4
Гуджа Рухаиа
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
11
Роман Концедалов
(К)
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Волга
31
Илья Абаев
ВР
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
10
Янош Секели
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Станислав Намашко
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
23
Алексей Сквернюк
ЦП
28
Йован Голич
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
4-3-1-2
31
Астахов
3
Гетигежев
25
Буйволов
63
Белозеров
38
Ещенко
78
Максимов
20
Кросас
9
Шуленин
17
Турсунов
7
Джавадов
11
Вацадзе
4-3-1-2
30
Отто
27
Лебедев
4
Овсиенко
91
Куликов
71
Багаев
11
Концедалов
4
Рухаиа
14
Захирович
13
Щаницин
8
Сирадзе
19
Гошоков
20
Кросас
7
Маляров
7
Маляров
20
Кросас
11
Вацадзе
16
Хазов
16
Хазов
11
Вацадзе
9
Шуленин
90
Ахметович
90
Ахметович
9
Шуленин
4
Рухаиа
23
Сквернюк
23
Сквернюк
4
Рухаиа
13
Щаницин
95
Митришев
95
Митришев
13
Щаницин
8
Сирадзе
97
Портнягин
97
Портнягин
8
Сирадзе
Остались в запасе
Волга
Спартак-Нальчик
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
10
Янош Секели
ЦП
1
Станислав Намашко
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
28
Йован Голич
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
10
Янош Секели
ЦП
Остались в запасе
1
Станислав Намашко
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
28
Йован Голич
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Волга - Спартак-Нальчик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:10 (прямая)
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