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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Рубин
Волга - Рубин: обзор матча 06 ноября 2011
Волга
06.11.2011, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
30'
Ш. Бибилов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Рубин
Желтая карточка
М. Кержаков
+2
+1
Желтая карточка
К. Ансальди
Желтая карточка
С. Навас
Замена
В. Калешин
️️️️
И. Лебеденко
Замена
А. Хазов
️️️️
Ш. Бибилов
Замена
А. Шуленин
️️️️
Р. Аджинджал
Замена
Я. Секели
️️️️
В. Джавадов
Желтая карточка
М. Кросас
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
А. Медведев
Замена
Г. Карадениз
️️️️
А. Еременко
Травма
А. Ещенко
Травма
Ш. Бибилов
ГОЛ! 1:0!
Ш. Бибилов
Желтая карточка
Р. Аджинджал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Шота Бибилов
ЛП
20
Марк Кросас
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Руслан Аджинджал
ПП
7
Вагиф Джавадов
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
26
Роман Еременко
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
23
Михайта Плешан
ОП
9
Александр Шуленин
ЦП
10
Янош Секели
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
11
Мате Вацадзе
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Алишер Джалилов
АП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
4-4-1-1
41
Кержаков
88
Григалава
25
Буйволов
63
Белозеров
38
Ещенко
21
Бибилов
20
Кросас
7
Маляров
20
Аджинджал
17
Турсунов
7
Джавадов
4-4-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
76
Шаронов
14
Ансальди
26
Еременко
7
Рязанцев
20
Еременко
10
Натхо
10
Лебеденко
13
Медведев
20
Аджинджал
9
Шуленин
9
Шуленин
20
Аджинджал
7
Джавадов
10
Секели
10
Секели
7
Джавадов
21
Бибилов
16
Хазов
16
Хазов
21
Бибилов
10
Лебеденко
17
Калешин
17
Калешин
10
Лебеденко
20
Еременко
61
Карадениз
61
Карадениз
20
Еременко
13
Медведев
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
13
Медведев
Остались в запасе
Волга
Рубин
31
Виталий Астахов
ВР
23
Михайта Плешан
ОП
77
Руслан Паштов
ПП
11
Мате Вацадзе
ЦФ
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
23
Михайта Плешан
ОП
77
Руслан Паштов
ПП
11
Мате Вацадзе
ЦФ
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Волга - Рубин
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:25 (прямая)
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