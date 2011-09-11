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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Волга
Анжи - Волга: обзор матча 11 сентября 2011
Анжи
11.09.2011, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Волга
17'
С. Это'О
60'
А. Шуленин (АГ)
4'
М. Плешан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Волга
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
М. Буссуфа
+2
Желтая карточка
Р. Аджинджал
Замена
Жусилей
️️️️
Р. Карлос
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
И. Максимов
Желтая карточка
Н. Маляров
Замена
А. Прудников
️️️️
М. Гаджиев
Замена
Н. Маляров
️️️️
С. Турсунов
Замена
А. Хазов
️️️️
М. Вацадзе
Желтая карточка
С. Турсунов
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Шуленин
Пас отдал
Р. Карлос
Желтая карточка
А. Белозеров
Желтая карточка
С. Это'О
19'
Желтая карточка
Д. Бондарв
ГОЛ! 1:1!
С. Это'О
Пас отдал
М. Буссуфа
17'
Желтая карточка
Б. Ангбва
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Плешан
Пас отдал
М. Вацадзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
3
Роберто Карлос
(К)
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
91
Махач Гаджиев
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
63
Александр Белозеров
(К)
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
23
Михайта Плешан
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
12
Дани Бондарв
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
78
Илья Максимов
ПП
11
Мате Вацадзе
ЦФ
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
8
Жусилей
ОП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Волга
31
Илья Абаев
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
20
Марк Кросас
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
16
Антон Хазов
ЦФ
4-1-4-1
77
Ревишвили
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
30
Карлос
4
Ангбва
3
Карлос
18
Жирков
11
Буссуфа
10
Ахмедов
91
Гаджиев
9
Это'О
4-4-1-1
31
Астахов
38
Ещенко
63
Белозеров
25
Буйволов
3
Гетигежев
78
Максимов
9
Шуленин
12
Бондарв
23
Плешан
17
Турсунов
11
Вацадзе
11
Буссуфа
13
Лахиялов
13
Лахиялов
11
Буссуфа
3
Карлос
8
Жусилей
8
Жусилей
3
Карлос
91
Гаджиев
89
Прудников
89
Прудников
91
Гаджиев
17
Турсунов
7
Маляров
7
Маляров
17
Турсунов
78
Максимов
20
Аджинджал
20
Аджинджал
78
Максимов
11
Вацадзе
16
Хазов
16
Хазов
11
Вацадзе
Остались в запасе
Анжи
Волга
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
31
Илья Абаев
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
20
Марк Кросас
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
20
Марк Кросас
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
Статистика матча Анжи - Волга
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Кулагин Виктор
Деушев Ринат
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 20:15 (прямая)
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