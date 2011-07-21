Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - ЦСКА
Волга - ЦСКА: обзор матча 21 июля 2011
Волга
21.07.2011, четверг, 19:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
26'
В. Лав
65'
В. Лав
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - ЦСКА
Замена
Э. Рахимич
️️️️
Е. Алдонин
Замена
Д. Шемберас
️️️️
К. Хонда
Замена
Секу
️️️️
С. Думбия
Замена
М. Ахметович
️️️️
А. Хазов
ГОЛ! 0:2!
В. Лав
Пас отдал
С. Думбия
Желтая карточка
Р. Аджинджал
Замена
Г. Ходжава
️️️️
А. Шуленин
Замена
М. Вацадзе
️️️️
И. Гетигежев
Желтая карточка
Г. Григалава
ГОЛ! 0:1!
В. Лав
Пас отдал
П. Мамаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
3
Инал Гетигежев
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
25
Андрей Буйволов
ОП
20
Марк Кросас
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
(К)
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЛВ
20
Евгений Алдонин
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Волга
31
Илья Абаев
ВР
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
28
Гоча Ходжава
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
11
Мате Вацадзе
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
26
Секу
ПП
4-1-3-1-1
31
Астахов
13
Гаал
3
Гетигежев
3
Салуквадзе
88
Григалава
25
Буйволов
20
Аджинджал
9
Шуленин
20
Кросас
17
Турсунов
16
Хазов
4-1-2-1-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Березуцкий
20
Алдонин
66
Дзагоев
10
Мамаев
3
Хонда
22
Думбия
19
Вагнер Лав
9
Шуленин
28
Ходжава
28
Ходжава
9
Шуленин
3
Гетигежев
11
Вацадзе
11
Вацадзе
3
Гетигежев
16
Хазов
90
Ахметович
90
Ахметович
16
Хазов
20
Алдонин
25
Рахимич
25
Рахимич
20
Алдонин
3
Хонда
5
Шемберас
5
Шемберас
3
Хонда
22
Думбия
26
Секу
26
Секу
22
Думбия
Остались в запасе
Волга
ЦСКА
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
77
Руслан Паштов
ПП
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
77
Руслан Паштов
ПП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Волга - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Олег Целовальников (Астрахань)
Делегат:
Геннадий Куличенков (Тула)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:10 (прямая)
Новости команд
Все
Волга
ЦСКА
Аршавин призвал игроков покидать Россию
11:58
23
Игрока ЦСКА похвалили за его армянский язык
09:30
1
ЦСКА обратился в ЭСК РФС после поражения от «Краснодара»
Вчера, 14:53
5
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
Двум россиянам предрекли отъезд из РПЛ в Европу летом
Вчера, 10:44
6
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Аршавин призвал игроков покидать Россию
11:58
23
Игрока ЦСКА похвалили за его армянский язык
09:30
1
ЦСКА обратился в ЭСК РФС после поражения от «Краснодара»
Вчера, 14:53
5
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
Двум россиянам предрекли отъезд из РПЛ в Европу летом
Вчера, 10:44
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+