Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шон Мэлони - статистика

Завершил карьеру
24 января 1983 (43), Мири
#15 | Нападающий
171 см | 67 кг
Шотландия | Малайзия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халл Сити
9
1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Кристал Пэлас
4 : 0
14.05.2017
Халл Сити
45' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Халл Сити
0 : 2
06.05.2017
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Саутгемптон
0 : 0
29.04.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Халл Сити
2 : 0
22.04.2017
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сток Сити
3 : 1
15.04.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Сити
3 : 1
08.04.2017
Халл Сити
83' - 90'
85'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Халл Сити
4 : 2
05.04.2017
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Халл Сити
2 : 1
01.04.2017
Вест Хэм
79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
4 : 0
18.03.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Лестер
3 : 1
04.03.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Халл Сити
1 : 1
25.02.2017
Бернли
1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
2 : 0
11.02.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Халл Сити
2 : 0
04.02.2017
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
01.02.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Челси
2 : 0
22.01.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Бромвич
3 : 1
02.01.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Халл Сити
2 : 2
30.12.2016
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Халл Сити
0 : 3
26.12.2016
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вест Хэм
1 : 0
17.12.2016
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
3 : 0
14.12.2016
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Халл Сити
3 : 3
10.12.2016
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Уотфорд
1 : 0
29.10.2016
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
0 : 2
22.10.2016
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Борнмут
6 : 1
15.10.2016
Халл Сити
1' - 55'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Халл Сити
0 : 2
01.10.2016
Челси
63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ливерпуль
5 : 1
24.09.2016
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Халл Сити
1 : 4
17.09.2016
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Бернли
1 : 1
10.09.2016
Халл Сити
83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Халл Сити
0 : 1
27.08.2016
Манчестер Юнайтед
48' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Суонси
0 : 2
20.08.2016
Халл Сити
73' - 90'
79'
90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Халл Сити
2 : 1
13.08.2016
Лестер
Был в запасе
Главные новости
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
1
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
6
41-летний Роналду попал в состав сборной Португалии на матчи Лиги наций
14:42
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
1
Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
14:21
3
Назван состав сборной Испании на первые матчи после победы на ЧМ-2026
14:10
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
13:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+