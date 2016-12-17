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Вест Хэм - Халл Сити
Вест Хэм - Халл Сити: обзор матча 17 декабря 2016
Вест Хэм
17.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
76'
М. Нобл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Халл Сити
90'
+5
Желтая карточка
Г. Магуайр
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Д. Пайет
90'
+3
86'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
Т. Хаддлстоун
84'
Желтая карточка
М. Хенриксен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Нобл
76'
74'
Желтая карточка
М. Доусон
70'
Замена
А. Диоманде
️️️️
Д. Мбокани
69'
Замена
М. Хенриксен
️️️️
Д. Ливермор
Желтая карточка
М. Нобл
61'
Замена
А. Айю
️️️️
М. Ланзини
45'
Замена
А. Айю
️️️️
П. Мба Обьянг
45'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
36'
32'
Желтая карточка
Д. Ливермор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
2-1-3-2-2
12
Рэндольф
23
Рид
21
Огбонна
8
Куяте
3
Крессуэлл
14
Мба Обьянг
16
Нобл
22
Ланзини
10
Пайет
9
Кэрролл
18
Антонио
4-1-3-1-1
1
Маршалл
27
Эль-Мохамади
5
Магуайр
33
Дэйвис
20
Доусон
8
Ливермор
23
Снодграсс
6
Клукас
3
Робертсон
23
Хаддлстоун
70
Мбокани
10
Пайет
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
10
Пайет
14
Мба Обьянг
24
Айю
24
Айю
14
Мба Обьянг
8
Ливермор
7
Хенриксен
7
Хенриксен
8
Ливермор
23
Хаддлстоун
20
Боуэн
20
Боуэн
23
Хаддлстоун
70
Мбокани
25
Диоманде
25
Диоманде
70
Мбокани
Остались в запасе
Вест Хэм
Халл Сити
8
Софиан Фегули
ОП
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
13
Адриан
ВР
8
Домингуш Кина
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
17
Элдин Якупович
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Майк Филан
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
13
Адриан
ВР
8
Домингуш Кина
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Майк Филан
Статистика матча Вест Хэм - Халл Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Аптон Парк
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