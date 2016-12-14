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Тоттенхэм - Халл Сити
Тоттенхэм - Халл Сити: обзор матча 14 декабря 2016
Тоттенхэм
14.12.2016, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Халл Сити
14'
К. Эриксен
63'
К. Эриксен
73'
В. Ваньяма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Халл Сити
Замена
Д. Онома
️️️️
М. Сиссоко
85'
84'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
Р. Снодграсс
74'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
Д. Ливермор
Замена
Х. Сон
️️️️
Г. Кейн
74'
ГОЛ! 3:0!
В. Ваньяма
73'
66'
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
С. Клукас
ГОЛ! 2:0!
К. Эриксен
Пас отдал
К. Уокер
63'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Д. Алли
62'
59'
Желтая карточка
К. Дэйвис
18'
Желтая карточка
Г. Магуайр
ГОЛ! 1:0!
К. Эриксен
Пас отдал
Д. Роуз
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
ЛФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
8
Райан Мэйсон
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Льорис
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
15
Дайер
3
Роуз
2
Уокер
2
Ваньяма
17
Сиссоко
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
4-1-3-1-1
1
Маршалл
27
Эль-Мохамади
5
Магуайр
33
Дэйвис
20
Доусон
8
Ливермор
23
Снодграсс
6
Клукас
3
Робертсон
23
Хаддлстоун
25
Диоманде
8
Алли
4
Уинкс
4
Уинкс
8
Алли
17
Сиссоко
17
Онома
17
Онома
17
Сиссоко
9
Кейн
7
Сон
7
Сон
9
Кейн
6
Клукас
8
Мэйсон
8
Мэйсон
6
Клукас
8
Ливермор
7
Мейлер
7
Мейлер
8
Ливермор
23
Снодграсс
20
Боуэн
20
Боуэн
23
Снодграсс
Остались в запасе
Тоттенхэм
Халл Сити
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
17
Элдин Якупович
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
Главный тренер
Майк Филан
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Майк Филан
Статистика матча Тоттенхэм - Халл Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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