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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Халл Сити
Эвертон - Халл Сити: обзор матча 18 марта 2017
Эвертон
18.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
4 : 0
Завершен
Халл Сити
9'
Д. Калверт-Льюин
78'
Э. Валенсия
90+1'
Р. Лукаку
90+4'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Халл Сити
ГОЛ! 4:0!
Р. Лукаку
90'
+4
ГОЛ! 3:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Э. Валенсия
90'
+1
86'
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Л. Маркович
82'
Замена
А. Диоманде
️️️️
А. Эрнандес
Желтая карточка
Г. Бэрри
79'
ГОЛ! 2:0!
Э. Валенсия
Пас отдал
Р. Лукаку
78'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Т. Дэвис
77'
73'
Красная карточка
Т. Хаддлстоун
Желтая карточка
Э. Уилльямс
64'
64'
Замена
К. Гросицки
️️️️
К. Дэйвис
Замена
Р. Мори
️️️️
Д. Калверт-Льюин
56'
Замена
Г. Бэрри
️️️️
М. Шнейдерлен
30'
ГОЛ! 1:0!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Т. Дэвис
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
6
Росс Баркли
ПП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
8
Лазар Маркович
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
4-2-2-2
1
Жоэль
3
Бэйнс
19
Ягиелка
5
Уилльямс
23
Коулмен
14
Шнейдерлен
5
Гуйе
22
Дэвис
6
Баркли
9
Лукаку
9
Калверт-Льюин
3-2-4-1
17
Якупович
5
Магуайр
13
Раноккия
33
Дэйвис
3
Эльабделлауи
3
Робертсон
8
Маркович
23
Хаддлстоун
21
Н'Диайе
6
Клукас
11
Эрнандес
9
Калверт-Льюин
26
Мори
26
Мори
9
Калверт-Льюин
14
Шнейдерлен
18
Бэрри
18
Бэрри
14
Шнейдерлен
22
Дэвис
13
Валенсия
13
Валенсия
22
Дэвис
8
Маркович
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
8
Маркович
33
Дэйвис
11
Гросицки
11
Гросицки
33
Дэйвис
11
Эрнандес
25
Диоманде
25
Диоманде
11
Эрнандес
Остались в запасе
Эвертон
Халл Сити
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Рональд Куман
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
12
Аарон Леннон
ПП
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Эвертон - Халл Сити
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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