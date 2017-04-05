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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Мидлсбро
Халл Сити - Мидлсбро: обзор матча 05 апреля 2017
Халл Сити
05.04.2017, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 31 тур
4 : 2
Завершен
Мидлсбро
14'
Л. Маркович
27'
У. Ниасс
33'
А. Эрнандес
70'
Г. Магуайр
5'
А. Негредо
45+1'
М. де Рон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Мидлсбро
Замена
М. Хенриксен
️️️️
К. Гросицки
88'
Желтая карточка
А. Н'Диайе
85'
81'
Замена
К. Стуани
️️️️
Р. Жестеде
Замена
М. Доусон
️️️️
Г. Магуайр
81'
71'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
А. Негредо
ГОЛ! 4:2!
Г. Магуайр
Пас отдал
Э. Робертсон
70'
59'
Замена
А. Гедиура
️️️️
Д. Хасбэнд
Замена
Эвандро
️️️️
А. Эрнандес
51'
45'
+1
ГОЛ! 3:2!
М. де Рон
Пас отдал
Б. Гибсон
ГОЛ! 3:1!
А. Эрнандес
Пас отдал
К. Гросицки
33'
ГОЛ! 2:1!
У. Ниасс
Пас отдал
А. Эрнандес
27'
21'
Желтая карточка
А. Клэйтон
Желтая карточка
С. Клукас
19'
ГОЛ! 1:1!
Л. Маркович
14'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Негредо
Пас отдал
А. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
6
Самуэль Клукас
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
8
Лазар Маркович
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Мидлсбро
26
Виктор Вальдес
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Стив Эгнью
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
15
Эвандро
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-4-2
17
Якупович
3
Робертсон
5
Магуайр
13
Раноккия
27
Эль-Мохамади
11
Гросицки
6
Клукас
21
Н'Диайе
8
Маркович
11
Эрнандес
14
Ниасс
4-1-2-1-2
26
Вальдес
19
Барраган
4
Айяла
3
Хасбэнд
23
Гибсон
15
де Рон
19
Даунинг
7
Клэйтон
24
Траоре
39
Жестеде
21
Негредо
5
Магуайр
20
Доусон
20
Доусон
5
Магуайр
11
Гросицки
7
Хенриксен
7
Хенриксен
11
Гросицки
11
Эрнандес
15
Эвандро
15
Эвандро
11
Эрнандес
3
Хасбэнд
6
Гедиура
6
Гедиура
3
Хасбэнд
21
Негредо
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
21
Негредо
39
Жестеде
7
Стуани
7
Стуани
39
Жестеде
Остались в запасе
Халл Сити
Мидлсбро
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
Главный тренер
Стив Эгнью
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Стив Эгнью
Статистика матча Халл Сити - Мидлсбро
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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