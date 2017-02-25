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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Бернли
Халл Сити - Бернли: обзор матча 25 февраля 2017
Халл Сити
25.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
72'
Т. Хаддлстоун (П)
76'
М. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Бернли
90'
+2
Вторая желтая
Э. Барнс
89'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Р. Брэди
85'
Замена
С. Воукс
️️️️
А. Грэй
85'
Замена
Д. Тарковски
️️️️
Э. Вествуд
Замена
А. Эрнандес
️️️️
О. Эльабделлауи
82'
76'
ГОЛ! 1:1!
М. Кин
Пас отдал
Р. Брэди
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Хаддлстоун
72'
71'
Желтая карточка
Э. Барнс
Замена
У. Ниасс
️️️️
Д. Мбокани
67'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
Ш. Мэлони
67'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
53'
40'
Желтая карточка
Э. Вествуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
15
Шон Мэлони
АП
21
Альфред Н'Диайе
ПП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джоуи Бартон
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
7
Даниэл Агьей
РФ
3-2-3-1-1
17
Якупович
27
Эль-Мохамади
5
Магуайр
13
Раноккия
3
Робертсон
3
Эльабделлауи
11
Гросицки
23
Хаддлстоун
21
Н'Диайе
15
Мэлони
70
Мбокани
3-1-4-2
22
Хитон
38
Лоутон
15
Ми
5
Кин
8
Вествуд
21
Бойд
8
Бартон
3
Уорд
11
Брэди
45
Грэй
35
Барнс
15
Мэлони
7
Мейлер
7
Мейлер
15
Мэлони
3
Эльабделлауи
11
Эрнандес
11
Эрнандес
3
Эльабделлауи
70
Мбокани
14
Ниасс
14
Ниасс
70
Мбокани
8
Вествуд
6
Тарковски
6
Тарковски
8
Вествуд
11
Брэди
37
Эрфилд
37
Эрфилд
11
Брэди
45
Грэй
19
Воукс
19
Воукс
45
Грэй
Остались в запасе
Халл Сити
Бернли
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
7
Даниэл Агьей
РФ
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Остались в запасе
7
Даниэл Агьей
РФ
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Халл Сити - Бернли
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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