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АПЛ 2026/2027
Лестер - Халл Сити
Лестер - Халл Сити: обзор матча 04 марта 2017
Лестер
04.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Халл Сити
27'
К. Фукс
59'
Р. Марез
90'
Т. Хаддлстоун (АГ)
14'
С. Клукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Халл Сити
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Т. Хаддлстоун
90'
89'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
Замена
И. Слимани
️️️️
Р. Марез
83'
78'
Замена
А. Диоманде
️️️️
Л. Маркович
Замена
Д. Грей
️️️️
С. Оказаки
70'
68'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
А. Н'Диайе
ГОЛ! 2:1!
Р. Марез
Пас отдал
Р. Хут
59'
Желтая карточка
Д. Дринкуотер
49'
ГОЛ! 1:1!
К. Фукс
Пас отдал
Д. Варди
27'
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Клукас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
30
Синджи Оказаки
АП
4
Дэнни Дринкуотер
ПП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
8
Лазар Маркович
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
4-3-2-1
1
Шмейхель
28
Фукс
5
Морган
6
Хут
2
Симпсон
4
Дринкуотер
4
Ндиди
11
Олбрайтон
30
Оказаки
26
Марез
9
Варди
4-1-4-1
17
Якупович
27
Эль-Мохамади
5
Магуайр
13
Раноккия
3
Робертсон
23
Хаддлстоун
8
Маркович
21
Н'Диайе
6
Клукас
11
Гросицки
14
Ниасс
30
Оказаки
10
Грей
10
Грей
30
Оказаки
26
Марез
19
Слимани
19
Слимани
26
Марез
8
Маркович
25
Диоманде
25
Диоманде
8
Маркович
21
Н'Диайе
11
Эрнандес
11
Эрнандес
21
Н'Диайе
Остались в запасе
Лестер
Халл Сити
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Крейг Шекспир
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Лестер - Халл Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
"Матч! Футбол 1"
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