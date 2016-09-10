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АПЛ 2026/2027
Бернли - Халл Сити
Бернли - Халл Сити: обзор матча 10 сентября 2016
Бернли
10.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Халл Сити
72'
С. Дефур
90+5'
Р. Снодграсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Халл Сити
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Р. Снодграсс
83'
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
С. Клукас
Желтая карточка
С. Эрфилд
82'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
А. Грэй
80'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
76'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
С. Дефур
75'
73'
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
Д. Мейлер
ГОЛ! 1:0!
С. Дефур
Пас отдал
Д. Марни
72'
70'
Замена
У. Кин
️️️️
А. Диоманде
Желтая карточка
Б. Ми
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Адама Диоманде
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
8
Райан Мэйсон
ОП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
3-5-2
22
Хитон
5
Кин
15
Ми
38
Лоутон
21
Бойд
16
Дефур
25
Марни
3
Уорд
7
Гудмундссон
45
Грэй
19
Воукс
3-2-3-2
17
Якупович
27
Эль-Мохамади
33
Дэйвис
3
Робертсон
6
Клукас
8
Ливермор
23
Снодграсс
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
11
Эрнандес
25
Диоманде
7
Гудмундссон
37
Эрфилд
37
Эрфилд
7
Гудмундссон
16
Дефур
29
Хендрик
29
Хендрик
16
Дефур
45
Грэй
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
45
Грэй
6
Клукас
15
Мэлони
15
Мэлони
6
Клукас
7
Мейлер
8
Мэйсон
8
Мэйсон
7
Мейлер
25
Диоманде
18
Кин
18
Кин
25
Диоманде
Остались в запасе
Бернли
Халл Сити
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
Главный тренер
Шон Дайч
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
Главный тренер
Майк Филан
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Майк Филан
Статистика матча Бернли - Халл Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Тюрф Мур
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