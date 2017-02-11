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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Халл Сити
Арсенал - Халл Сити: обзор матча 11 февраля 2017
Арсенал
11.02.2017, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
34'
А. Санчес
90'
А. Санчес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Халл Сити
90'
Красная карточка
С. Клукас
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Санчес
90'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
А. Ивоби
82'
Замена
Лукас
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
82'
78'
Замена
А. Диоманде
️️️️
Т. Хаддлстоун
Желтая карточка
А. Санчес
76'
70'
Желтая карточка
А. Раноккия
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Т. Уолкотт
69'
66'
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
О. Эльабделлауи
60'
Замена
Эвандро
️️️️
К. Гросицки
Желтая карточка
К. Гиббс
55'
Желтая карточка
Т. Уолкотт
53'
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
8
Лазар Маркович
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
15
Эвандро
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Чех
3
Гиббс
6
Косиельни
13
Мустафи
2
Бельерин
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
17
Ивоби
10
Озил
32
Уолкотт
4
Санчес
4-1-4-1
17
Якупович
3
Эльабделлауи
13
Раноккия
5
Магуайр
3
Робертсон
23
Хаддлстоун
8
Маркович
6
Клукас
21
Н'Диайе
11
Гросицки
14
Ниасс
32
Уолкотт
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
32
Уолкотт
17
Ивоби
18
Уэлбек
18
Уэлбек
17
Ивоби
21
Окслэд-Чемберлен
7
Лукас
7
Лукас
21
Окслэд-Чемберлен
3
Эльабделлауи
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
3
Эльабделлауи
11
Гросицки
15
Эвандро
15
Эвандро
11
Гросицки
23
Хаддлстоун
25
Диоманде
25
Диоманде
23
Хаддлстоун
Остались в запасе
Арсенал
Халл Сити
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Арсенал - Халл Сити
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
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1 : 0
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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1 : 1
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
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Информация о матче
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