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Уотфорд - Халл Сити
Уотфорд - Халл Сити: обзор матча 29 октября 2016
Уотфорд
29.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
82'
М. Доусон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Халл Сити
90'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
М. Хенриксен
Замена
К. Кабаселе
️️️️
С. Предль
87'
Замена
К. Суньига
️️️️
Н. Амрабат
85'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Доусон
82'
78'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
У. Кин
Замена
Д. Янмат
️️️️
Ю. Кабуль
72'
58'
Желтая карточка
С. Клукас
57'
Желтая карточка
Р. Мэйсон
Желтая карточка
В. Бехрами
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
85
Валон Бехрами
АП
37
Роберто Перейра
АП
39
Нордин Амрабат
ПП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Райан Мэйсон
ОП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Гомес
25
Холебас
3
Бритос
4
Кабуль
4
Предль
6
Капу
39
Амрабат
37
Перейра
85
Бехрами
14
Дини
9
Игало
4-2-2-2
1
Маршалл
27
Эль-Мохамади
33
Дэйвис
5
Магуайр
20
Доусон
8
Ливермор
8
Мэйсон
7
Хенриксен
6
Клукас
18
Кин
11
Эрнандес
4
Предль
27
Кабаселе
27
Кабаселе
4
Предль
4
Кабуль
22
Янмат
22
Янмат
4
Кабуль
39
Амрабат
18
Суньига
18
Суньига
39
Амрабат
18
Кин
7
Мейлер
7
Мейлер
18
Кин
7
Хенриксен
20
Боуэн
20
Боуэн
7
Хенриксен
Остались в запасе
Уотфорд
Халл Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
17
Элдин Якупович
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Майк Филан
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Майк Филан
Статистика матча Уотфорд - Халл Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
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