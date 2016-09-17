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Халл Сити - Арсенал
Халл Сити - Арсенал: обзор матча 17 сентября 2016
Халл Сити
17.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 4
Завершен
Арсенал
79'
Р. Снодграсс (П)
17'
А. Санчес
55'
Т. Уолкотт
83'
А. Санчес
90+2'
Г. Джака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Арсенал
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
Г. Джака
Пас отдал
М. Эль-Ненни
88'
Замена
Лукас
️️️️
Т. Уолкотт
83'
ГОЛ! 1:3!
А. Санчес
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Снодграсс
79'
78'
Желтая карточка
П. Чех
77'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
А. Ивоби
Замена
Д. Мбокани
️️️️
А. Эрнандес
77'
67'
Замена
Г. Джака
️️️️
С. Касорла
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
Т. Хаддлстоун
58'
55'
ГОЛ! 0:2!
Т. Уолкотт
Пас отдал
А. Ивоби
Замена
Г. Магуайр
️️️️
А. Диоманде
42'
41'
Пенальти не реализован!
А. Санчес
Красная карточка
Д. Ливермор
40'
34'
Желтая карточка
С. Касорла
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Санчес
Пас отдал
А. Ивоби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ПП
23
Роберт Снодграсс
ЛФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
8
Райан Мэйсон
ОП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
7
Лукас
ЦФ
3-1-3-3
17
Якупович
3
Робертсон
33
Дэйвис
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
6
Клукас
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
23
Снодграсс
25
Диоманде
11
Эрнандес
4-1-1-3-1
1
Чех
2
Бельерин
6
Косиельни
13
Мустафи
18
Монреаль
13
Коклен
8
Касорла
32
Уолкотт
10
Озил
17
Ивоби
4
Санчес
25
Диоманде
5
Магуайр
5
Магуайр
25
Диоманде
23
Хаддлстоун
8
Мэйсон
8
Мэйсон
23
Хаддлстоун
11
Эрнандес
70
Мбокани
70
Мбокани
11
Эрнандес
8
Касорла
34
Джака
34
Джака
8
Касорла
17
Ивоби
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
17
Ивоби
32
Уолкотт
7
Лукас
7
Лукас
32
Уолкотт
Остались в запасе
Халл Сити
Арсенал
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Майк Филан
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Халл Сити - Арсенал
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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