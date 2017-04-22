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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Уотфорд
Халл Сити - Уотфорд: обзор матча 22 апреля 2017
Халл Сити
22.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 0
Завершен
Уотфорд
62'
Л. Маркович
71'
С. Клукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Уотфорд
Замена
М. Доусон
️️️️
К. Гросицки
90'
87'
Замена
К. Суньига
️️️️
Х. Холебас
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
Л. Маркович
82'
Желтая карточка
Э. Робертсон
81'
73'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
А. Дукуре
ГОЛ! 2:0!
С. Клукас
71'
68'
Желтая карточка
С. Предль
67'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Н. Амрабат
Желтая карточка
Л. Маркович
66'
ГОЛ! 1:0!
Л. Маркович
62'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Эвандро
45'
Желтая карточка
А. Н'Диайе
42'
Красная карточка
У. Ниасс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
6
Самуэль Клукас
ЦП
15
Эвандро
АП
21
Альфред Н'Диайе
ПП
8
Лазар Маркович
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
8
Том Клеверли
ПП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-3-1-2
17
Якупович
3
Робертсон
13
Раноккия
5
Магуайр
27
Эль-Мохамади
11
Гросицки
6
Клукас
21
Н'Диайе
15
Эвандро
14
Ниасс
8
Маркович
4-1-2-3
1
Гомес
22
Янмат
4
Предль
3
Бритос
25
Холебас
6
Капу
8
Клеверли
6
Дукуре
14
Дини
99
Ньянг
39
Амрабат
11
Гросицки
20
Доусон
20
Доусон
11
Гросицки
8
Маркович
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
8
Маркович
15
Эвандро
11
Эрнандес
11
Эрнандес
15
Эвандро
25
Холебас
18
Суньига
18
Суньига
25
Холебас
6
Дукуре
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
6
Дукуре
39
Амрабат
90
Саксесс
90
Саксесс
39
Амрабат
Остались в запасе
Халл Сити
Уотфорд
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
25
Костел Пантилимон
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Халл Сити - Уотфорд
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2 (HD)
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