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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Вест Хэм
Халл Сити - Вест Хэм: обзор матча 01 апреля 2017
Халл Сити
01.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
53'
Э. Робертсон
85'
А. Раноккия
18'
Э. Кэрролл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Вест Хэм
90'
+2
Замена
Х. Кальери
️️️️
Ш. Куяте
ГОЛ! 2:1!
А. Раноккия
Пас отдал
К. Гросицки
85'
Замена
М. Хенриксен
️️️️
А. Эрнандес
80'
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
А. Н'Диайе
79'
Желтая карточка
А. Н'Диайе
73'
67'
Замена
А. Масуаку
️️️️
А. Крессуэлл
66'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Р. Снодграсс
64'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
Желтая карточка
У. Ниасс
58'
ГОЛ! 1:1!
Э. Робертсон
Пас отдал
К. Гросицки
53'
Замена
К. Гросицки
️️️️
К. Дэйвис
45'
18'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кэрролл
Пас отдал
А. Крессуэлл
2'
Желтая карточка
Ж. Фонте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛП
6
Самуэль Клукас
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
8
Лазар Маркович
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Шейку Куяте
ПП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-3-1-2
17
Якупович
13
Раноккия
33
Дэйвис
5
Магуайр
27
Эль-Мохамади
3
Робертсон
21
Н'Диайе
6
Клукас
8
Маркович
11
Эрнандес
14
Ниасс
4-1-2-2-1
12
Рэндольф
3
Бирам
6
Фонте
39
Коллинс
3
Крессуэлл
8
Фегули
23
Снодграсс
8
Куяте
22
Ланзини
24
Айю
9
Кэрролл
33
Дэйвис
11
Гросицки
11
Гросицки
33
Дэйвис
21
Н'Диайе
15
Мэлони
15
Мэлони
21
Н'Диайе
11
Эрнандес
7
Хенриксен
7
Хенриксен
11
Эрнандес
23
Снодграсс
6
Фернандес
6
Фернандес
23
Снодграсс
3
Крессуэлл
26
Масуаку
26
Масуаку
3
Крессуэлл
8
Куяте
9
Кальери
9
Кальери
8
Куяте
Остались в запасе
Халл Сити
Вест Хэм
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
13
Адриан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Халл Сити - Вест Хэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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