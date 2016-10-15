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Борнмут - Халл Сити
Борнмут - Халл Сити: обзор матча 15 октября 2016
Борнмут
15.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
6 : 1
Завершен
Халл Сити
5'
Ч. Дэниелс
41'
С. Кук
45'
Д. Станислас (П)
65'
Д. Станислас
83'
К. Уилсон
88'
Д. Гослинг
34'
Р. Мэйсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Халл Сити
ГОЛ! 6:1!
Д. Гослинг
Пас отдал
Ч. Дэниелс
88'
Замена
Б. Афобе
️️️️
К. Уилсон
86'
ГОЛ! 5:1!
К. Уилсон
Пас отдал
Д. Кинг
83'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Д. Уилшир
79'
78'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
Р. Мэйсон
ГОЛ! 4:1!
Д. Станислас
Пас отдал
А. Смит
65'
63'
Замена
А. Диоманде
️️️️
Э. Робертсон
Замена
Д. Кинг
️️️️
Д. Айб
62'
59'
Желтая карточка
Э. Робертсон
55'
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
Ш. Мэлони
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Станислас
45'
44'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
ГОЛ! 2:1!
С. Кук
Пас отдал
Д. Станислас
41'
34'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мэйсон
Пас отдал
Д. Ливермор
19'
Желтая карточка
С. Клукас
ГОЛ! 1:0!
Ч. Дэниелс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
10
Джек Уилшир
АП
16
Эндрю Сурман
ПП
33
Джордон Айб
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
8
Райан Мэйсон
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
7
Маркус Хенриксен
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
4-2-2-2
1
Боруц
15
Смит
2
Фрэнсис
27
Кук
21
Дэниелс
31
Артер
16
Сурман
19
Станислас
10
Уилшир
13
Уилсон
33
Айб
4-2-3-1
1
Маршалл
27
Эль-Мохамади
33
Дэйвис
5
Магуайр
3
Робертсон
8
Мэйсон
8
Ливермор
23
Снодграсс
6
Клукас
15
Мэлони
18
Кин
10
Уилшир
32
Гослинг
32
Гослинг
10
Уилшир
13
Уилсон
23
Афобе
23
Афобе
13
Уилсон
33
Айб
7
Кинг
7
Кинг
33
Айб
15
Мэлони
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
15
Мэлони
8
Мэйсон
7
Мейлер
7
Мейлер
8
Мэйсон
3
Робертсон
25
Диоманде
25
Диоманде
3
Робертсон
Остались в запасе
Борнмут
Халл Сити
10
Райан Фрейзер
ЛВ
23
Адам Федеричи
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
Главный тренер
Эдди Хау
17
Элдин Якупович
ВР
7
Маркус Хенриксен
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
Остались в запасе
10
Райан Фрейзер
ЛВ
23
Адам Федеричи
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
7
Маркус Хенриксен
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Майк Филан
Статистика матча Борнмут - Халл Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
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- : -
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Борнмут
2 : 0
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Борнмут
3 : 0
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Халл Сити
- : -
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Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
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Халл Сити
1 : 1
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
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