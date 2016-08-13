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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Лестер
Халл Сити - Лестер: обзор матча 13 августа 2016
Халл Сити
13.08.2016, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
45+1'
А. Диоманде
57'
Р. Снодграсс
47'
Р. Марез (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Лестер
Желтая карточка
С. Клукас
83'
83'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Д. Симпсон
Желтая карточка
К. Дэйвис
71'
68'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Э. Кинг
68'
Замена
Д. Амарти
️️️️
Д. Грей
ГОЛ! 2:1!
Р. Снодграсс
57'
47'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Марез
ГОЛ! 1:0!
А. Диоманде
Пас отдал
А. Эрнандес
45'
+1
33'
Желтая карточка
Д. Симпсон
29'
Желтая карточка
К. Фукс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ПП
25
Адама Диоманде
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
23
Роберт Снодграсс
РФ
Главный тренер
Майк Филан
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Халл Сити
12
Душан Куцяк
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
36
Грег Олли
ЦП
37
Джош Клэкстоун
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
39
Грег Лер
ЦФ
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
67
Бартош Капустка
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
3-1-3-3
17
Якупович
3
Робертсон
33
Дэйвис
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
6
Клукас
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
11
Эрнандес
25
Диоманде
23
Снодграсс
4-2-3-1
1
Шмейхель
2
Симпсон
23
Эрнандес
5
Морган
28
Фукс
10
Кинг
4
Дринкуотер
26
Марез
7
Муса
10
Грей
9
Варди
10
Грей
12
Амарти
12
Амарти
10
Грей
10
Кинг
30
Оказаки
30
Оказаки
10
Кинг
2
Симпсон
11
Ульоа
11
Ульоа
2
Симпсон
Остались в запасе
Халл Сити
Лестер
12
Душан Куцяк
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
36
Грег Олли
ЦП
37
Джош Клэкстоун
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
39
Грег Лер
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
67
Бартош Капустка
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
36
Грег Олли
ЦП
37
Джош Клэкстоун
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
39
Грег Лер
ЦФ
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
67
Бартош Капустка
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Майк Филан
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Халл Сити - Лестер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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