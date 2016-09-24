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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Халл Сити
Ливерпуль - Халл Сити: обзор матча 24 сентября 2016
Ливерпуль
24.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
5 : 1
Завершен
Халл Сити
17'
А. Лаллана
30'
Д. Милнер (П)
36'
С. Мане
52'
Ф. Коутиньо
71'
Д. Милнер (П)
51'
Д. Мейлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Халл Сити
Замена
М. Груйич
️️️️
Ф. Коутиньо
74'
Замена
Э. Джан
️️️️
Д. Хендерсон
74'
73'
Замена
М. Хенриксен
️️️️
Р. Мэйсон
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Д. Милнер
71'
Замена
Д. Старридж
️️️️
А. Лаллана
69'
ГОЛ! 4:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
А. Лаллана
52'
51'
ГОЛ! 3:1!
Д. Мейлер
Пас отдал
Г. Магуайр
45'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
Т. Хаддлстоун
37'
Желтая карточка
Р. Мэйсон
ГОЛ! 3:0!
С. Мане
Пас отдал
А. Лаллана
36'
33'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
А. Диоманде
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Милнер
30'
29'
Красная карточка
А. Эль-Мохамади
Желтая карточка
Д. Милнер
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Лаллана
Пас отдал
Ф. Коутиньо
17'
7'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Райан Мэйсон
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
6
Самуэль Клукас
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Адама Диоманде
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Марко Груйич
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
3-3-3-1
1
Кариус
32
Матип
24
Клаван
17
Клайн
23
Вейналдум
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Мане
10
Лаллана
11
Коутиньо
9
Фирмино
3-2-2-1-2
1
Маршалл
27
Эль-Мохамади
33
Дэйвис
3
Робертсон
8
Ливермор
8
Мэйсон
23
Снодграсс
23
Хаддлстоун
6
Клукас
11
Эрнандес
25
Диоманде
14
Хендерсон
23
Джан
23
Джан
14
Хендерсон
11
Коутиньо
8
Груйич
8
Груйич
11
Коутиньо
10
Лаллана
15
Старридж
15
Старридж
10
Лаллана
23
Хаддлстоун
5
Магуайр
5
Магуайр
23
Хаддлстоун
25
Диоманде
7
Мейлер
7
Мейлер
25
Диоманде
8
Мэйсон
7
Хенриксен
7
Хенриксен
8
Мэйсон
Остались в запасе
Ливерпуль
Халл Сити
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
17
Элдин Якупович
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Майк Филан
Статистика матча Ливерпуль - Халл Сити
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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