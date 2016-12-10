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Халл Сити - Кристал Пэлас
Халл Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 10 декабря 2016
Халл Сити
10.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
27'
Р. Снодграсс (П)
72'
А. Диоманде
78'
Д. Ливермор
52'
К. Бентеке (П)
70'
В. Заа
89'
Ф. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Кристал Пэлас
Замена
М. Хенриксен
️️️️
С. Клукас
90'
+2
89'
ГОЛ! 3:3!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
В. Заа
80'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
М. Келли
79'
Желтая карточка
Й. Кабай
ГОЛ! 3:2!
Д. Ливермор
Пас отдал
Р. Снодграсс
78'
ГОЛ! 2:2!
А. Диоманде
Пас отдал
Г. Магуайр
72'
71'
Замена
Й. Кабай
️️️️
Д. МакАртур
70'
ГОЛ! 1:2!
В. Заа
52'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Бентеке
46'
Желтая карточка
Д. Панчеон
45'
+1
Желтая карточка
Д. МакАртур
45'
Замена
Э. Фрайерс
️️️️
Э. Таунсенд
Желтая карточка
А. Эль-Мохамади
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Снодграсс
27'
26'
Желтая карточка
С. Данн
Желтая карточка
Р. Снодграсс
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
16
Джо Ледли
ЦП
40
Джейсон Панчеон
АП
11
Джеймс МакАртур
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
8
Райан Мэйсон
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
45
Майкл Филлипс
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Маршалл
20
Доусон
5
Магуайр
33
Дэйвис
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
3
Робертсон
6
Клукас
23
Снодграсс
23
Хаддлстоун
25
Диоманде
4-2-3-1
13
Хеннесси
16
Келли
24
Данн
17
Делэйни
25
Уорд
11
МакАртур
16
Ледли
25
Таунсенд
40
Панчеон
10
Заа
20
Бентеке
6
Клукас
7
Хенриксен
7
Хенриксен
6
Клукас
25
Таунсенд
3
Фрайерс
3
Фрайерс
25
Таунсенд
11
МакАртур
29
Кабай
29
Кабай
11
МакАртур
16
Келли
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
16
Келли
Остались в запасе
Халл Сити
Кристал Пэлас
17
Элдин Якупович
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
8
Райан Мэйсон
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
45
Майкл Филлипс
ЦП
1
Хулиан Сперони
ВР
20
Матье Фламини
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
8
Райан Мэйсон
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Остались в запасе
45
Майкл Филлипс
ЦП
1
Хулиан Сперони
ВР
20
Матье Фламини
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Майк Филан
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Халл Сити - Кристал Пэлас
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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