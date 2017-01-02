Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Халл Сити
Вест Бромвич - Халл Сити: обзор матча 02 января 2017
Вест Бромвич
02.01.2017, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Халл Сити
49'
К. Брант
62'
Г. Маколи
73'
Д. Моррисон
21'
Р. Снодграсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Халл Сити
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Х. Саломон Рондон
87'
84'
Замена
М. Хенриксен
️️️️
К. Дэйвис
ГОЛ! 3:1!
Д. Моррисон
73'
65'
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
Д. Мбокани
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Н. Шадли
62'
ГОЛ! 2:1!
Г. Маколи
Пас отдал
М. Филлипс
62'
ГОЛ! 1:1!
К. Брант
Пас отдал
М. Филлипс
49'
Замена
А. Ньом
️️️️
Д. Эванс
30'
21'
ГОЛ! 0:1!
Р. Снодграсс
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Джеймс Моррисон
АП
24
Даррен Флетчер
ПП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
23
Роберт Снодграсс
АП
25
Адама Диоманде
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
8
Райан Мэйсон
ОП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
3-5-1-1
12
Фостер
15
Доусон
36
Маколи
35
Эванс
24
Флетчер
89
Шадли
11
Брант
22
Якоб
25
Филлипс
7
Моррисон
23
Рондон
4-1-2-1-2
1
Маршалл
27
Эль-Мохамади
5
Магуайр
33
Дэйвис
20
Доусон
8
Ливермор
23
Хаддлстоун
6
Клукас
23
Снодграсс
70
Мбокани
25
Диоманде
35
Эванс
12
Ньом
12
Ньом
35
Эванс
23
Рондон
16
МакКлин
16
МакКлин
23
Рондон
89
Шадли
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
89
Шадли
70
Мбокани
8
Мэйсон
8
Мэйсон
70
Мбокани
33
Дэйвис
7
Хенриксен
7
Хенриксен
33
Дэйвис
Остались в запасе
Вест Бромвич
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Майк Филан
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Майк Филан
Статистика матча Вест Бромвич - Халл Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Халл Сити
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+