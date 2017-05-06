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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Сандерленд
Халл Сити - Сандерленд: обзор матча 06 мая 2017
Халл Сити
06.05.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 2
Завершен
Сандерленд
69'
Б. Джонс
90'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Сандерленд
90'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дефо
89'
Желтая карточка
В. Аничебе
Замена
Эвандро
️️️️
А. Эль-Мохамади
86'
Желтая карточка
А. Эль-Мохамади
83'
79'
Замена
С. Ларссон
️️️️
Д. Хонимэн
Замена
Д. Мбокани
️️️️
А. Н'Диайе
77'
69'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джонс
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
Л. Маркович
65'
Желтая карточка
К. Гросицки
33'
Желтая карточка
С. Клукас
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
8
Лазар Маркович
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЛП
22
Дидье Ндонг
ЦП
64
Джейсон Денайе
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЛФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
16
Фабио Борини
РФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
15
Эвандро
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
4-4-2
17
Якупович
3
Робертсон
5
Магуайр
13
Раноккия
27
Эль-Мохамади
11
Гросицки
21
Н'Диайе
6
Клукас
8
Маркович
11
Эрнандес
14
Ниасс
4-3-3
1
Пикфорд
22
Манкильо
16
О'Ши
5
Коне
2
Джонс
22
Ндонг
64
Денайе
10
Хонимэн
16
Борини
9
Дефо
28
Аничебе
27
Эль-Мохамади
15
Эвандро
15
Эвандро
27
Эль-Мохамади
8
Маркович
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
8
Маркович
21
Н'Диайе
70
Мбокани
70
Мбокани
21
Н'Диайе
10
Хонимэн
7
Ларссон
7
Ларссон
10
Хонимэн
Остались в запасе
Халл Сити
Сандерленд
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
1
Вито Манноне
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Халл Сити - Сандерленд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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