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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Ливерпуль
Халл Сити - Ливерпуль: обзор матча 04 февраля 2017
Халл Сити
04.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Ливерпуль
44'
А. Н'Диайе
84'
У. Ниасс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Ливерпуль
ГОЛ! 2:0!
У. Ниасс
84'
83'
Замена
Д. Ориги
️️️️
А. Лаллана
83'
Замена
А. Морено
️️️️
Д. Милнер
Замена
Д. Мейлер
️️️️
К. Гросицки
80'
Желтая карточка
Д. Тимон
74'
67'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Э. Джан
Замена
У. Ниасс
️️️️
А. Эрнандес
65'
Замена
Д. Тимон
️️️️
Эвандро
62'
ГОЛ! 1:0!
А. Н'Диайе
44'
40'
Желтая карточка
Д. Милнер
Желтая карточка
Г. Магуайр
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
21
Альфред Н'Диайе
ЛП
6
Самуэль Клукас
ЦП
15
Эвандро
АП
23
Том Хаддлстоун
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-2-4-1-1
17
Якупович
13
Раноккия
5
Магуайр
20
Доусон
3
Робертсон
3
Эльабделлауи
21
Н'Диайе
11
Гросицки
6
Клукас
23
Хаддлстоун
15
Эвандро
11
Эрнандес
2-1-3-3-1
22
Миньоле
17
Клайн
32
Матип
23
Джан
14
Хендерсон
20
Милнер
6
Лейва
11
Коутиньо
10
Лаллана
10
Мане
9
Фирмино
15
Эвандро
14
Тимон
14
Тимон
15
Эвандро
11
Гросицки
7
Мейлер
7
Мейлер
11
Гросицки
11
Эрнандес
14
Ниасс
14
Ниасс
11
Эрнандес
20
Милнер
5
Морено
5
Морено
20
Милнер
23
Джан
15
Старридж
15
Старридж
23
Джан
10
Лаллана
27
Ориги
27
Ориги
10
Лаллана
Остались в запасе
Халл Сити
Ливерпуль
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
1
Лорис Кариус
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Халл Сити - Ливерпуль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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