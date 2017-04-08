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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Халл Сити
Манчестер Сити - Халл Сити: обзор матча 08 апреля 2017
Манчестер Сити
08.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
3 : 1
Завершен
Халл Сити
31'
А. Эль-Мохамади (АГ)
48'
С. Агуэро
64'
Ф. Делф
85'
А. Раноккия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Халл Сити
85'
ГОЛ! 3:1!
А. Раноккия
Пас отдал
Ш. Мэлони
83'
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
У. Ниасс
Замена
Фернандо
️️️️
Я. Туре
74'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Сильва
73'
69'
Желтая карточка
А. Н'Диайе
Замена
Нолито
️️️️
Л. Сане
66'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Делф
Пас отдал
Р. Стерлинг
64'
58'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Эвандро
58'
Замена
М. Хенриксен
️️️️
С. Клукас
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
48'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Эль-Мохамади
31'
28'
Желтая карточка
Эвандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
21
Давид Сильва
АП
42
Яя Туре
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
15
Эвандро
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
8
Лазар Маркович
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
3
Нолито
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
4-2-3-1
1
Браво
11
Коларов
3
Клиши
6
Стоунз
16
Навас
18
Делф
42
Туре
19
Стерлинг
21
Сильва
10
Сане
10
Агуэро
4-5-1
17
Якупович
27
Эль-Мохамади
20
Доусон
13
Раноккия
3
Робертсон
8
Маркович
21
Н'Диайе
15
Эвандро
6
Клукас
11
Гросицки
14
Ниасс
42
Туре
5
Фернандо
5
Фернандо
42
Туре
10
Сане
3
Нолито
3
Нолито
10
Сане
21
Сильва
17
Ихеначо
17
Ихеначо
21
Сильва
14
Ниасс
15
Мэлони
15
Мэлони
14
Ниасс
6
Клукас
7
Хенриксен
7
Хенриксен
6
Клукас
15
Эвандро
11
Эрнандес
11
Эрнандес
15
Эвандро
Остались в запасе
Манчестер Сити
Халл Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Дэвид Маршалл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Манчестер Сити - Халл Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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