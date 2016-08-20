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Суонси - Халл Сити
Суонси - Халл Сити: обзор матча 20 августа 2016
Суонси
20.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Халл Сити
79'
Ш. Мэлони
90'
А. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Халл Сити
90'
ГОЛ! 0:2!
А. Эрнандес
Пас отдал
Ш. Мэлони
Замена
Н. Дайер
️️️️
М. Барроу
85'
79'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Мэлони
Пас отдал
К. Дэйвис
73'
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
А. Диоманде
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Л. Фер
68'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
У. Раутледж
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
4
Джек Корк
ПП
77
Моду Барроу
ЛФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
23
Роберт Снодграсс
РФ
Главный тренер
Майк Филан
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
Халл Сити
12
Душан Куцяк
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
37
Джош Клэкстоун
ЦП
36
Грег Олли
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
39
Грег Лер
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Фабиански
6
Фернандес
5
Амат
3
Кингсли
26
Ноутон
8
Фер
4
Корк
15
Раутледж
10
Сигурдссон
77
Барроу
12
Льоренте
3-1-3-3
17
Якупович
27
Эль-Мохамади
33
Дэйвис
3
Робертсон
8
Ливермор
7
Мейлер
6
Клукас
23
Хаддлстоун
23
Снодграсс
25
Диоманде
11
Эрнандес
15
Раутледж
10
Монтеро
10
Монтеро
15
Раутледж
8
Фер
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
8
Фер
77
Барроу
12
Дайер
12
Дайер
77
Барроу
25
Диоманде
15
Мэлони
15
Мэлони
25
Диоманде
Остались в запасе
Суонси
Халл Сити
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
12
Душан Куцяк
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
37
Джош Клэкстоун
ЦП
36
Грег Олли
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
39
Грег Лер
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
37
Джош Клэкстоун
ЦП
36
Грег Олли
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
39
Грег Лер
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Майк Филан
Статистика матча Суонси - Халл Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
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