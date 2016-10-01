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Халл Сити - Челси
Халл Сити - Челси: обзор матча 01 октября 2016
Халл Сити
01.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Челси
61'
Виллиан
67'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Челси
89'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Виллиан
85'
Замена
Педро
️️️️
В. Мозес
81'
Замена
Оскар
️️️️
Э. Азар
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
С. Клукас
81'
Желтая карточка
Э. Робертсон
79'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
М. Хенриксен
72'
67'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коста
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
А. Диоманде
63'
61'
ГОЛ! 0:1!
Виллиан
Пас отдал
Д. Коста
Желтая карточка
Д. Ливермор
42'
41'
Желтая карточка
Н. Матич
35'
Желтая карточка
В. Мозес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
6
Самуэль Клукас
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
18
Неманья Матич
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Оскар
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
2-2-3-1-2
1
Маршалл
3
Робертсон
33
Дэйвис
8
Мэйсон
8
Ливермор
7
Мейлер
7
Хенриксен
23
Снодграсс
6
Клукас
25
Диоманде
70
Мбокани
4-2-1-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
4
Луис
24
Кэхилл
3
Алонсо
91
Канте
18
Матич
11
Мозес
10
Виллиан
10
Азар
19
Коста
25
Диоманде
15
Мэлони
15
Мэлони
25
Диоманде
6
Клукас
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
6
Клукас
7
Хенриксен
11
Эрнандес
11
Эрнандес
7
Хенриксен
10
Виллиан
15
Чалоба
15
Чалоба
10
Виллиан
10
Азар
8
Оскар
8
Оскар
10
Азар
11
Мозес
9
Педро
9
Педро
11
Мозес
Остались в запасе
Халл Сити
Челси
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
31
Асмир Бегович
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Халл Сити - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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