Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Андреас Бек - статистика

Завершил карьеру
13 марта 1987 (39), Кемерово
#32 | Защитник
180 см | 76 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Штутгарт
21
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 32 тур
Герта
3 : 1
04.05.2019
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт
1 : 0
27.04.2019
Боруссия М
1' - 90'
15'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Аугсбург
6 : 0
20.04.2019
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Штутгарт
0 : 1
13.04.2019
Байер
1' - 90'
43'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Штутгарт
1 : 1
06.04.2019
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
3 : 0
31.03.2019
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Штутгарт
1 : 1
16.03.2019
Хоффенхайм
1' - 90'
66'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия Д
3 : 1
09.03.2019
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
5 : 1
03.03.2019
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
1 : 1
22.02.2019
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Штутгарт
1 : 3
16.02.2019
РБ Лейпциг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фортуна
3 : 0
10.02.2019
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Штутгарт
2 : 2
03.02.2019
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
4 : 1
27.01.2019
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Штутгарт
2 : 3
19.01.2019
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
1 : 3
22.12.2018
Шальке-04
1' - 79'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
2 : 1
15.12.2018
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия М
3 : 0
09.12.2018
Штутгарт
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
1 : 0
01.12.2018
Аугсбург
1' - 90'
39'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
2 : 0
23.11.2018
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
0 : 2
10.11.2018
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Штутгарт
0 : 3
02.11.2018
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
4 : 0
27.10.2018
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Штутгарт
0 : 4
20.10.2018
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
3 : 1
06.10.2018
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
2 : 1
29.09.2018
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
0 : 0
21.09.2018
Фортуна
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
3 : 3
16.09.2018
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
1 : 0
26.08.2018
Штутгарт
Был в запасе
Главные новости
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Кейн высказался о своих шансах на «Золотой мяч»
13:34
Известный агент сообщил подробности сложных переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
5
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
9
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
6
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
9
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
1
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+