Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Alim Öztürk - статистика

Завершил карьеру
#5 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Самсунспор
25
0
2
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 35 тур
Самсунспор
3 : 1
04.05.2024
Трабзонспор
1' - 61'
58'
Турция. Суперлига, 34 тур
Касымпаша
1 : 0
27.04.2024
Самсунспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 33 тур
Самсунспор
1 : 1
20.04.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
90'
77'
Турция. Суперлига, 32 тур
Бешикташ
1 : 1
13.04.2024
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Самсунспор
0 : 0
04.04.2024
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Хатайспор
3 : 0
17.03.2024
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Самсунспор
2 : 1
10.03.2024
Анкарагюджю
1' - 90'
14'
Турция. Суперлига, 28 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
03.03.2024
Самсунспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Газиантеп
1 : 1
18.02.2024
Самсунспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Самсунспор
2 : 0
12.02.2024
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Самсунспор
0 : 2
02.02.2024
Галатасарай
1' - 90'
74'
Турция. Суперлига, 23 тур
Истанбулспор
1 : 1
29.01.2024
Самсунспор
1' - 90'
25'
Турция. Суперлига, 22 тур
Самсунспор
2 : 0
25.01.2024
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Фенербахче
1 : 1
21.01.2024
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Самсунспор
2 : 0
14.01.2024
Сивасспор
1' - 90'
4'
73'
Турция. Суперлига, 16 тур
Трабзонспор
2 : 1
11.01.2024
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Самсунспор
1 : 0
06.01.2024
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Аланьяспор
3 : 1
25.12.2023
Самсунспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 17 тур
Самсунспор
1 : 1
21.12.2023
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Адана Демирспор
2 : 3
02.12.2023
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
1 : 2
26.11.2023
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Пендикспор
1 : 0
12.11.2023
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Самсунспор
2 : 1
08.11.2023
Истанбулспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
2 : 1
04.11.2023
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Анкарагюджю
2 : 0
29.10.2023
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
0 : 0
22.10.2023
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
1 : 0
08.10.2023
Самсунспор
58' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
1 : 2
29.09.2023
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Антальяспор
2 : 0
23.09.2023
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
4 : 2
16.09.2023
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Кайсериспор
2 : 1
27.08.2023
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Самсунспор
0 : 2
21.08.2023
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Сивасспор
1 : 1
13.08.2023
Самсунспор
1' - 90'
Главные новости
Сафонов не попал в заявку на матч с Намибией
17:42
2
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
17:27
4
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
17:19
4
Тренер Португалии Жезуш ответил на предложение встретиться со сбежавшим Роналду
16:46
1
Женская Суперлига. «Зенит» в гостях победил «Спартак» – 1:0
16:34
3
Реакция Мостового на конфликт «Краснодара» и «Зенита»
16:16
6
ФотоМесси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
16:00
1
Обляков определил лучшего футболиста сборной России
15:30
1
Канчельскис назвал главную проблему сборной России
15:03
6
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+