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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Самсунспор - Карагюмрюк
Самсунспор - Карагюмрюк: обзор матча 06 января 2024
Самсунспор
06.01.2024, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Карагюмрюк
84'
Э. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Самсунспор - Карагюмрюк
90'
+3
Желтая карточка
Д. Бираски
ГОЛ! 1:0!
Э. Кара
Пас отдал
М. Фофана
84'
83'
Замена
А. Угур
️️️️
В. Эйссерик
Замена
O. Çelik
️️️️
К. Хольс
75'
67'
Замена
С. Дурсун
️️️️
К. Ласанья
64'
Желтая карточка
Д. Келеш
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Т. Антальялы
59'
Замена
М. Фофана
️️️️
Л. Димата
59'
51'
Замена
Ф. Везели
️️️️
Ф. Чеккерини
Замена
Э. Кара
️️️️
М. Муандилмаджи
46'
Желтая карточка
Т. Антальялы
30'
24'
Желтая карточка
В. Эйссерик
Желтая карточка
М. Муандилмаджи
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
37
Любомир Шатка
ВР
1
Окан Кочук
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
5
Alim Öztürk
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
11
Ландри Димата
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
11
Эмре Килинк
(К)
ЦФ
15
Юссеф Айт Беннассер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
20
Флавио Паолетти
ОП
7
Маркус Роден
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
22
Левент Мерджан
(К)
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Самсунспор
16
Марк Бола
ЛЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
8
Сонер Айдогду
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
Карагюмрюк
99
Furkan Beklevic
ВР
96
Kerem Yandal
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самед Онур
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
3-1-5
37
Шатка
28
5
29
14
Антальялы
99
Муандилмаджи
15
Айт Беннассер
11
Килинк
19
Хольс
11
Димата
3-1-2-3-1
1
Билгин
4
Бираски
11
Чеккерини
5
Дрешевич
20
Паолетти
7
Роден
50
Ялчин
22
Мерджан
9
Эйссерик
70
Келеш
15
Ласанья
11
Димата
7
Фофана
7
Фофана
11
Димата
14
Антальялы
29
Тайт
29
Тайт
14
Антальялы
99
Муандилмаджи
9
Кара
9
Кара
99
Муандилмаджи
19
Хольс
88
88
19
Хольс
11
Чеккерини
34
Везели
34
Везели
11
Чеккерини
9
Эйссерик
77
Угур
77
Угур
9
Эйссерик
15
Ласанья
19
Дурсун
19
Дурсун
15
Ласанья
Остались в запасе
Самсунспор
Карагюмрюк
16
Марк Бола
ЛЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
99
Furkan Beklevic
ВР
96
Kerem Yandal
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
8
Самед Онур
АП
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Остались в запасе
16
Марк Бола
ЛЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
Остались в запасе
99
Furkan Beklevic
ВР
96
Kerem Yandal
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
8
Самед Онур
АП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Статистика матча Самсунспор - Карагюмрюк
2
3
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
22
14
Офсайды
2
2
Количество передач
355
429
Сейвы
1
3
Точность передач %
69
75
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.72
0.27
Матчи команд
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Главный судья:
Emre Kargin, Turkey
Стадион:
Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun
Новости команд
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