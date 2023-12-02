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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Самсунспор
Адана Демирспор - Самсунспор: обзор матча 02 декабря 2023
Адана Демирспор
02.12.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 14 тур
2 : 3
Завершен
Самсунспор
27'
М. Ньянг (П)
70'
Ю. Бараши
35'
О. Нтчам (П)
45+4'
К. Хольс
64'
М. Муандилмаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Самсунспор
90'
+10
Желтая карточка
С. Айдогду
90'
+9
Желтая карточка
К. Хольс
90'
+5
Замена
С. Айдогду
️️️️
М. Муандилмаджи
90'
+5
Замена
К. Шиндлер
️️️️
М. Тирпа
87'
Замена
Э. Кара
️️️️
О. Нтчам
87'
Замена
М. Бола
️️️️
S. Gönül
Замена
А. Зенели
️️️️
Б. Ндиайе
78'
ГОЛ! 2:3!
Ю. Бараши
Пас отдал
М. Ньянг
70'
64'
ГОЛ! 1:3!
М. Муандилмаджи
Пас отдал
Э. Килинк
59'
Замена
Нану
️️️️
М. Гюмюшкая
Замена
Ю. Бараши
️️️️
А. Дурсун
52'
Замена
Д. Токез
️️️️
Й. Свенссон
46'
45'
+4
ГОЛ! 1:2!
К. Хольс
Пас отдал
Э. Килинк
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Нтчам
Желтая карточка
Э. Акбаба
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ньянг
27'
Желтая карточка
Ю. Сари
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
6
Семих Гюлер
(К)
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Самсунспор
37
Любомир Шатка
ВР
1
Окан Кочук
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
5
Alim Öztürk
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
10
Оливье Нтчам
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
11
Эмре Килинк
(К)
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
24
Дорухан Токез
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Самсунспор
16
Марк Бола
ЛЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
14
Нану
ПЗ
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
4-4-1-1
1
Махаммадалиев
10
Эрдоган
3
Бурак
77
Дурсун
6
Гюлер
22
Свенссон
20
Бельханда
5
Ндиайе
7
Сари
8
Акбаба
99
Ньянг
3-1-2-3
37
Шатка
28
5
25
Тирпа
14
Антальялы
10
Нтчам
23
Гюмюшкая
19
Хольс
11
Килинк
99
Муандилмаджи
22
Свенссон
24
Токез
24
Токез
22
Свенссон
5
Ндиайе
9
Зенели
9
Зенели
5
Ндиайе
77
Дурсун
9
Бараши
9
Бараши
77
Дурсун
28
16
Бола
16
Бола
28
25
Тирпа
19
Шиндлер
19
Шиндлер
25
Тирпа
23
Гюмюшкая
14
Нану
14
Нану
23
Гюмюшкая
99
Муандилмаджи
8
Айдогду
8
Айдогду
99
Муандилмаджи
10
Нтчам
9
Кара
9
Кара
10
Нтчам
Остались в запасе
Адана Демирспор
Самсунспор
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
26
Izzet Celik
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Патрик Клюйверт
7
Морике Фофана
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
88
Osman Çelik
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
26
Izzet Celik
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
17
Нани
ЛВ
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
88
Osman Çelik
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Адана Демирспор - Самсунспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Главный судья:
Sarperbaris Saka, Turkey
Стадион:
5 Ocak Fatih Terim, Adana
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