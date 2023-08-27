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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Самсунспор
Кайсериспор - Самсунспор: обзор матча 27 августа 2023
Кайсериспор
27.08.2023, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Самсунспор
16'
А. Узодимма
38'
М. Тиам
21'
М. Муандилмаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Самсунспор
Замена
Т. Сарыарслан
️️️️
Г. Саздаги
90'
+1
87'
Замена
Нану
️️️️
О. Нтчам
Замена
К. Манэ
️️️️
А. Узодимма
86'
Замена
О. Кеман
️️️️
М. Кардозу
84'
Замена
А. Кочаман
️️️️
Р. Дживелек
83'
69'
Замена
Л. Шатка
️️️️
З. Явру
61'
Замена
С. Айдогду
️️️️
М. Бола
61'
Замена
Ю. Айт Беннассер
️️️️
Т. Антальялы
61'
Замена
G. Laura
️️️️
М. Муандилмаджи
ГОЛ! 2:1!
М. Тиам
38'
21'
ГОЛ! 1:1!
М. Муандилмаджи
Пас отдал
М. Фофана
ГОЛ! 1:0!
А. Узодимма
Пас отдал
М. Тиам
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
3
Джозеф Аттама
ОП
19
Антони Узодимма
ОП
79
Яв Ака
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
6
Али Карими
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
5
Alim Öztürk
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
10
Оливье Нтчам
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Хусейн Эроглу
Кайсериспор
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
14
Muhammed Arikan
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
20
Карлос Манэ
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Самсунспор
37
Любомир Шатка
ВР
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
27
Gaëtan Laura
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
15
Юссеф Айт Беннассер
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
2-2-3-3
25
Баязит
23
Кароль
4
Коловециос
3
Аттама
19
Узодимма
79
Ака
9
Тиам
6
Карими
25
Саздаги
20
Кардозу
28
Дживелек
3-3-1-2
1
Кочук
5
7
Фофана
55
ван Дронгелен
18
Явру
14
Антальялы
16
Бола
10
Нтчам
99
Муандилмаджи
11
Килинк
28
Дживелек
54
Кочаман
54
Кочаман
28
Дживелек
20
Кардозу
8
Кеман
8
Кеман
20
Кардозу
19
Узодимма
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
19
Узодимма
25
Саздаги
99
Сарыарслан
99
Сарыарслан
25
Саздаги
18
Явру
37
Шатка
37
Шатка
18
Явру
10
Нтчам
14
Нану
14
Нану
10
Нтчам
16
Бола
8
Айдогду
8
Айдогду
16
Бола
99
Муандилмаджи
27
27
99
Муандилмаджи
14
Антальялы
15
Айт Беннассер
15
Айт Беннассер
14
Антальялы
Остались в запасе
Кайсериспор
Самсунспор
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
14
Muhammed Arikan
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
Главный тренер
Хусейн Эроглу
Остались в запасе
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
14
Muhammed Arikan
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
Остались в запасе
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Хусейн Эроглу
Статистика матча Кайсериспор - Самсунспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
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