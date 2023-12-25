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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Самсунспор
Аланьяспор - Самсунспор: обзор матча 25 декабря 2023
Аланьяспор
25.12.2023, понедельник, 17:00
Турция. Суперлига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Самсунспор
14'
Ю. Эздемир
27'
О. Айдын
90+3'
Н. Жанвье
86'
М. Муандилмаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Самсунспор
Замена
Ф. Байир
️️️️
Ю. Эздемир
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
Н. Жанвье
Пас отдал
Ф. Алити
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
М. Фофана
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Ж. Новейш
89'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
О. Айдын
89'
Замена
Л. Аугушту
️️️️
Ф. Хадергьонай
89'
87'
Замена
Л. Димата
️️️️
Y. Emre Çift
86'
ГОЛ! 2:1!
М. Муандилмаджи
Пас отдал
К. Хольс
77'
Желтая карточка
О. Нтчам
Замена
Ф. Аксой
️️️️
Ричард
77'
73'
Желтая карточка
Ю. Айт Беннассер
70'
Замена
Э. Кара
️️️️
Э. Килинк
70'
Замена
М. Фофана
️️️️
Ф. Тайт
46'
Замена
Р. ван Дронгелен
️️️️
A. Öztürk
Желтая карточка
Ричард
32'
ГОЛ! 2:0!
О. Айдын
Пас отдал
Ю. Эздемир
27'
25'
Желтая карточка
S. Gönül
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эздемир
Пас отдал
О. Айдын
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
25
Ричард
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
7
Эфеджан Караджа
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Самсунспор
37
Любомир Шатка
ВР
1
Окан Кочук
ВР
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
5
Alim Öztürk
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
10
Оливье Нтчам
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
11
Эмре Килинк
(К)
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
15
Юссеф Айт Беннассер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
45
Лойде Аугушту
ПАЗ
77
Пионе Систо
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Самсунспор
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
8
Сонер Айдогду
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
4-3-1-1-1
1
Ташкыран
94
Хадергьонай
5
Алити
29
Балковец
3
Лима
8
Фер
25
Ричард
88
Эздемир
7
Новейш
70
Айдын
7
Караджа
3-1-1-4
37
Шатка
22
28
5
10
Нтчам
29
Тайт
15
Айт Беннассер
19
Хольс
11
Килинк
99
Муандилмаджи
25
Ричард
20
Аксой
20
Аксой
25
Ричард
88
Эздемир
23
Байир
23
Байир
88
Эздемир
94
Хадергьонай
45
Аугушту
45
Аугушту
94
Хадергьонай
70
Айдын
96
Эдуардо
96
Эдуардо
70
Айдын
7
Новейш
17
Жанвье
17
Жанвье
7
Новейш
5
55
ван Дронгелен
55
ван Дронгелен
5
29
Тайт
7
Фофана
7
Фофана
29
Тайт
11
Килинк
9
Кара
9
Кара
11
Килинк
22
11
Димата
11
Димата
22
Остались в запасе
Аланьяспор
Самсунспор
99
Юсуф Карагез
ВР
77
Пионе Систо
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
88
Osman Çelik
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
77
Пионе Систо
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
Остались в запасе
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
88
Osman Çelik
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Аланьяспор - Самсунспор
1
4
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
18
Офсайды
3
2
Количество передач
484
384
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
8
11
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
2.52
0.98
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Главный судья:
Tugay Kaan Numanoglu, Turkey
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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