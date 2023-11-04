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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Самсунспор - Хатайспор
Самсунспор - Хатайспор: обзор матча 04 ноября 2023
Самсунспор
04.11.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Хатайспор
77'
Э. Кара (П)
90+9'
К. Шиндлер
36'
Д. Ламкель Зе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Самсунспор - Хатайспор
90'
+11
Вторая желтая
Ж. Фернандеш
Желтая карточка
К. Шиндлер
90'
+10
ГОЛ! 2:1!
К. Шиндлер
Пас отдал
М. Фофана
90'
+9
Замена
М. Бола
️️️️
S. Gönül
90'
+4
88'
Замена
А. Ходжич
️️️️
Р. Дадашов
79'
Желтая карточка
Э. Кардешлер
Желтая карточка
Ю. Айт Беннассер
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Кара
77'
76'
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
74'
Замена
О. Матур
️️️️
Ф. Гулам
74'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Р. Ривас
Замена
G. Laura
️️️️
Ф. Тайт
73'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
М. Тирпа
73'
71'
Желтая карточка
Ф. Гулам
62'
Желтая карточка
К. Алиджи
Замена
М. Фофана
️️️️
М. Гюмюшкая
61'
Замена
Э. Кара
️️️️
М. Муандилмаджи
60'
57'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
Р. Абид
57'
Замена
Э. Беяз
️️️️
Г. Саглам
Желтая карточка
М. Тирпа
45'
+5
45'
+3
Желтая карточка
Г. Саглам
45'
+1
Желтая карточка
М. Матондо
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ламкель Зе
Пас отдал
Р. Ривас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
15
Юссеф Айт Беннассер
ЦФ
11
Эмре Килинк
(К)
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
88
Массанга Матондо
ЦП
14
Райан Абид
(К)
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
99
Ригоберто Ривас
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Самсунспор
16
Марк Бола
ЛЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
5
Alim Öztürk
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
27
Gaëtan Laura
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
31
Огужан Матур
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
18
Армин Ходжич
ЦП
10
Карлос Страндберг
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
28
Ibrahim Demir
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
3-1-1-4
1
Кочук
25
Тирпа
28
55
ван Дронгелен
23
Гюмюшкая
29
Тайт
15
Айт Беннассер
99
Муандилмаджи
19
Хольс
11
Килинк
4-2-2-2
12
Бекай
22
Алиджи
3
Килама
27
Демир
13
Гулам
88
Матондо
14
Абид
61
Саглам
60
Ламкель Зе
99
Ривас
9
Дадашов
28
16
Бола
16
Бола
28
23
Гюмюшкая
7
Фофана
7
Фофана
23
Гюмюшкая
25
Тирпа
19
Шиндлер
19
Шиндлер
25
Тирпа
29
Тайт
27
27
29
Тайт
99
Муандилмаджи
9
Кара
9
Кара
99
Муандилмаджи
13
Гулам
31
Матур
31
Матур
13
Гулам
9
Дадашов
18
Ходжич
18
Ходжич
9
Дадашов
14
Абид
8
Абурджания
8
Абурджания
14
Абид
61
Саглам
17
Беяз
17
Беяз
61
Саглам
99
Ривас
11
Фернандеш
11
Фернандеш
99
Ривас
Остались в запасе
Самсунспор
Хатайспор
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
5
Alim Öztürk
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Эрце Кардешлер
ВР
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
10
Карлос Страндберг
ЦП
28
Ibrahim Demir
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Остались в запасе
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
5
Alim Öztürk
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
10
Карлос Страндберг
ЦП
28
Ibrahim Demir
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Волкан Демирель
Статистика матча Самсунспор - Хатайспор
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Главный судья:
Халил Мелер
(Измир)
Стадион:
Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun
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