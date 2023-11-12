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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Пендикспор - Самсунспор
Пендикспор - Самсунспор: обзор матча 12 ноября 2023
Пендикспор
12.11.2023, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Самсунспор
47'
Э. Ярдимчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пендикспор - Самсунспор
90'
+4
Желтая карточка
Л. Шатка
83'
Замена
Нану
️️️️
М. Тирпа
Замена
Тюрам
️️️️
A. Diaby
80'
Замена
G. Bitin
️️️️
Э. Ярдимчи
80'
79'
Желтая карточка
О. Кочук
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
Э. Чекичи
68'
Замена
С. Асан
️️️️
E. ÃzgenÃ§
67'
Желтая карточка
Н. Секейра
64'
59'
Замена
G. Laura
️️️️
Э. Килинк
59'
Замена
М. Муандилмаджи
️️️️
Э. Кара
55'
Желтая карточка
М. Тирпа
Замена
J. Vukovic
️️️️
И. Акдаг
54'
ГОЛ! 1:0!
Э. Ярдимчи
Пас отдал
Х. Акбунар
47'
46'
Замена
О. Нтчам
️️️️
М. Гюмюшкая
17'
Замена
С. Айдогду
️️️️
Ю. Айт Беннассер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
22
Erdem ÃzgenÃ§
(К)
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
15
Юссеф Айт Беннассер
ЦФ
11
Эмре Килинк
(К)
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Пендикспор
35
Burak Öğür
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
58
Gökcan Kaya
ЦП
4
Josip Vukovic
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
9
Gorkem Bitin
ЦФ
Самсунспор
5
Alim Öztürk
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
27
Gaëtan Laura
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
4-3-1-2
1
Канполат
22
23
Велинтон
6
Секейра
5
Рассул
21
11
Лусамба
12
Акдаг
7
Акбунар
8
Чекичи
17
Ярдимчи
3-1-1-4
1
Кочук
25
Тирпа
55
ван Дронгелен
28
23
Гюмюшкая
29
Тайт
9
Кара
11
Килинк
15
Айт Беннассер
19
Хольс
22
61
Асан
61
Асан
22
8
Чекичи
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
8
Чекичи
12
Акдаг
4
4
12
Акдаг
21
34
Тюрам
34
Тюрам
21
17
Ярдимчи
9
9
17
Ярдимчи
25
Тирпа
14
Нану
14
Нану
25
Тирпа
11
Килинк
27
27
11
Килинк
23
Гюмюшкая
10
Нтчам
10
Нтчам
23
Гюмюшкая
15
Айт Беннассер
8
Айдогду
8
Айдогду
15
Айт Беннассер
9
Кара
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
9
Кара
Остались в запасе
Пендикспор
Самсунспор
35
Burak Öğür
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
58
Gökcan Kaya
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
5
Alim Öztürk
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
88
Osman Çelik
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
35
Burak Öğür
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
58
Gökcan Kaya
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦФ
Остались в запасе
5
Alim Öztürk
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
88
Osman Çelik
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Пендикспор - Самсунспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Главный судья:
Burak Pakkan, Turkey
Стадион:
Пендик Стади
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