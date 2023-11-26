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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Самсунспор - Бешикташ
Самсунспор - Бешикташ: обзор матча 26 ноября 2023
Самсунспор
26.11.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Бешикташ
25'
М. Муандилмаджи
17'
Д. Тосун
84'
О. Колли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Самсунспор - Бешикташ
90'
+5
Замена
С. Кылыксой
️️️️
Д. Мюлека
Замена
G. Laura
️️️️
Р. ван Дронгелен
87'
Замена
Э. Кара
️️️️
М. Муандилмаджи
87'
84'
ГОЛ! 1:2!
О. Колли
Пас отдал
Ж. Фернандеш
78'
Замена
Э. Тикназ
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
З. Явру
70'
68'
Замена
Т. Бингель
️️️️
Д. Тосун
Желтая карточка
М. Муандилмаджи
58'
46'
Замена
В. Абубакар
️️️️
О. Булут
Желтая карточка
Л. Шатка
45'
+1
42'
Желтая карточка
В. Розье
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Ю. Айт Беннассер
35'
ГОЛ! 1:1!
М. Муандилмаджи
Пас отдал
З. Явру
25'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тосун
16'
Пенальти не реализован!
Д. Тосун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
18
Зеки Явру
(К)
ПЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
10
Оливье Нтчам
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
15
Юссеф Айт Беннассер
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Неджип Уйсал
(К)
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Дженк Тосун
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Самсунспор
5
Alim Öztürk
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
27
Gaëtan Laura
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
34
Эге Тикназ
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
27
Эмирхан Делибаш
ПВ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
3-1-1-4
1
Кочук
55
ван Дронгелен
28
18
Явру
14
Антальялы
10
Нтчам
99
Муандилмаджи
11
Килинк
19
Хольс
15
Айт Беннассер
3-5-2
34
Гюнок
19
Розье
25
Колли
26
Масуаку
6
Булут
8
Хаджиахметович
83
Фернандеш
21
Окслэд-Чемберлен
20
Уйсал
11
Мюлека
23
Тосун
15
Айт Беннассер
19
Шиндлер
19
Шиндлер
15
Айт Беннассер
18
Явру
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
18
Явру
55
ван Дронгелен
27
27
55
ван Дронгелен
99
Муандилмаджи
9
Кара
9
Кара
99
Муандилмаджи
23
Тосун
75
Бингель
75
Бингель
23
Тосун
21
Окслэд-Чемберлен
34
Тикназ
34
Тикназ
21
Окслэд-Чемберлен
6
Булут
9
Абубакар
9
Абубакар
6
Булут
11
Мюлека
90
Кылыксой
90
Кылыксой
11
Мюлека
Остались в запасе
Самсунспор
Бешикташ
5
Alim Öztürk
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
97
Утку Ювакуран
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
27
Эмирхан Делибаш
ПВ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
5
Alim Öztürk
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
27
Эмирхан Делибаш
ПВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Самсунспор - Бешикташ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Главный судья:
Abdulkadir Bitigen, Turkey
Стадион:
Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun
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