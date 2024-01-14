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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Самсунспор - Сивасспор
Самсунспор - Сивасспор: обзор матча 14 января 2024
Самсунспор
14.01.2024, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Сивасспор
4'
Р. ван Дронгелен
36'
К. Хольс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Самсунспор - Сивасспор
90'
+4
Замена
Э. Гекай
️️️️
Х. Арслан
Вторая желтая
Л. Димата
89'
Замена
С. Айдогду
️️️️
Ю. Айт Беннассер
85'
Желтая карточка
Л. Димата
84'
Замена
Т. Антальялы
️️️️
М. Фофана
77'
Замена
М. Бола
️️️️
Р. ван Дронгелен
76'
Желтая карточка
A. Öztürk
73'
Замена
Л. Димата
️️️️
Э. Килинк
67'
65'
Замена
А. Пунгурас
️️️️
М. Барроу
60'
Красная карточка
Б. Койта
Желтая карточка
Р. ван Дронгелен
57'
46'
Замена
Б. Капачак
️️️️
А. Окюмюш
46'
Замена
Э. Бассан
️️️️
А. Пармак
Желтая карточка
З. Явру
45'
ГОЛ! 2:0!
К. Хольс
Пас отдал
М. Фофана
36'
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Дронгелен
Пас отдал
A. Öztürk
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
37
Любомир Шатка
ВР
1
Окан Кочук
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
5
Alim Öztürk
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
7
Морике Фофана
(К)
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
15
Юссеф Айт Беннассер
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
(К)
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Самсунспор
16
Марк Бола
ЛЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
17
Эмрах Бассан
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
21
Эмре Гекай
ПВ
76
Eren Kaya
ЦФ
3-2-4
37
Шатка
55
ван Дронгелен
5
18
Явру
29
Тайт
7
Фофана
15
Айт Беннассер
19
Хольс
11
Килинк
99
Муандилмаджи
3-2-3-2
35
Вурал
14
Камара
88
Османпаша
58
Эрдал
23
Окюмюш
3
Чифтци
37
Арслан
6
Пармак
77
Барроу
7
Манай
55
Койта
55
ван Дронгелен
16
Бола
16
Бола
55
ван Дронгелен
7
Фофана
14
Антальялы
14
Антальялы
7
Фофана
15
Айт Беннассер
8
Айдогду
8
Айдогду
15
Айт Беннассер
11
Килинк
11
Димата
11
Димата
11
Килинк
77
Барроу
15
Пунгурас
15
Пунгурас
77
Барроу
6
Пармак
17
Бассан
17
Бассан
6
Пармак
23
Окюмюш
17
Капачак
17
Капачак
23
Окюмюш
37
Арслан
21
Гекай
21
Гекай
37
Арслан
Остались в запасе
Самсунспор
Сивасспор
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
76
Eren Kaya
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Остались в запасе
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
76
Eren Kaya
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Самсунспор - Сивасспор
4
1
1
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
23
9
Офсайды
1
2
Количество передач
442
462
Сейвы
2
7
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.2
0.21
Матчи команд
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Главный судья:
Burak Seker, Turkey
Стадион:
Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun
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