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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Самсунспор - Коньяспор
Самсунспор - Коньяспор: обзор матча 21 декабря 2023
Самсунспор
21.12.2023, четверг, 17:00
Турция. Суперлига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Коньяспор
68'
О. Нтчам (П)
29'
С. Цикалеши (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Самсунспор - Коньяспор
90'
+4
Замена
Я. Субаши
️️️️
M. Moreno
Замена
Э. Кара
️️️️
О. Нтчам
90'
+2
86'
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
А. Чикелдэу
Замена
O. Çelik
️️️️
Э. Килинк
86'
Замена
Л. Димата
️️️️
Y. Emre Çift
86'
Желтая карточка
К. Хольс
82'
Желтая карточка
М. Тирпа
80'
77'
Замена
О. Улджын
️️️️
С. Дикмен
77'
Замена
Р. Мурич
️️️️
Л. Прип
76'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
С. Цикалеши
Желтая карточка
Y. Emre Çift
72'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Нтчам
68'
Замена
М. Фофана
️️️️
Ф. Тайт
56'
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Цикалеши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
37
Любомир Шатка
ВР
1
Окан Кочук
ВР
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
5
Alim Öztürk
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
10
Оливье Нтчам
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
11
Эмре Килинк
(К)
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Коньяспор
13
Поль Бернардони
ВР
12
Гильерме
(К)
ЛЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
18
Лука Прип
ПВ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Самсунспор
16
Марк Бола
ЛЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
32
Niko Rak
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
4-1-1-3
37
Шатка
25
Тирпа
28
22
5
10
Нтчам
29
Тайт
99
Муандилмаджи
11
Килинк
19
Хольс
3-2-3-1-1
13
Бернардони
4
Демирбаг
2
Огуз
5
Язгили
5
Кальво
12
Гильерме
6
Дикмен
20
Чикелдэу
7
18
Прип
17
Цикалеши
29
Тайт
7
Фофана
7
Фофана
29
Тайт
11
Килинк
88
88
11
Килинк
10
Нтчам
9
Кара
9
Кара
10
Нтчам
22
11
Димата
11
Димата
22
7
3
Субаши
3
Субаши
7
6
Дикмен
35
Улджын
35
Улджын
6
Дикмен
20
Чикелдэу
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
20
Чикелдэу
18
Прип
11
Мурич
11
Мурич
18
Прип
17
Цикалеши
7
Оливейра
7
Оливейра
17
Цикалеши
Остались в запасе
Самсунспор
Коньяспор
16
Марк Бола
ЛЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Дениз Эртас
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
16
Марк Бола
ЛЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Самсунспор - Коньяспор
3
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
8
Нарушения
18
11
Офсайды
0
6
Количество передач
303
316
Сейвы
1
2
Точность передач %
59
60
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.2
1.52
Матчи команд
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Информация о матче
Главный судья:
Murat Erdogan, Turkey
Стадион:
Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun
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