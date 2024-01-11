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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Самсунспор
Трабзонспор - Самсунспор: обзор матча 11 января 2024
Трабзонспор
11.01.2024, четверг, 20:00
Турция. Суперлига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Самсунспор
21'
Ф. Бенкович
45+1'
П. Онуачу
90+5'
Т. Антальялы (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Самсунспор
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Антальялы
Замена
К. Шен
️️️️
Э. Вишча
90'
Замена
Э. Дестан
️️️️
П. Онуачу
90'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
Т. Фонтас
86'
Желтая карточка
М. Айдын
81'
80'
Замена
Л. Димата
️️️️
М. Муандилмаджи
Желтая карточка
Т. Фонтас
79'
Замена
М. Айдын
️️️️
Й. Стригер Ларсен
75'
Замена
Э. Барди
️️️️
Б. Эздемир
75'
Желтая карточка
Ф. Бенкович
72'
63'
Замена
М. Фофана
️️️️
М. Гюмюшкая
62'
Замена
Э. Кара
️️️️
К. Хольс
62'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Ю. Айт Беннассер
46'
Замена
З. Явру
️️️️
S. Gönül
ГОЛ! 2:0!
П. Онуачу
Пас отдал
Э. Вишча
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бенкович
Пас отдал
Т. Бакасетас
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К)
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
3
Берат Эздемир
ОП
3
Батиста Менди
ОП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
5
Alim Öztürk
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
15
Юссеф Айт Беннассер
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
11
Эмре Килинк
(К)
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
16
Керем Шен
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
10
Энис Барди
АП
94
Энис Дестан
ЦФ
Самсунспор
23
Enes Albak
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
8
Сонер Айдогду
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чакир
17
Эльмали
22
Банийя
32
Бенкович
17
Стригер Ларсен
3
Эздемир
3
Менди
11
Фонтас
9
Бакасетас
10
Вишча
30
Онуачу
3-1-1-4
1
Кочук
5
28
29
14
Антальялы
23
Гюмюшкая
99
Муандилмаджи
11
Килинк
19
Хольс
15
Айт Беннассер
17
Стригер Ларсен
8
Айдын
8
Айдын
17
Стригер Ларсен
10
Вишча
16
Шен
16
Шен
10
Вишча
11
Фонтас
20
Гюнеш
20
Гюнеш
11
Фонтас
3
Эздемир
10
Барди
10
Барди
3
Эздемир
30
Онуачу
94
Дестан
94
Дестан
30
Онуачу
28
18
Явру
18
Явру
28
23
Гюмюшкая
7
Фофана
7
Фофана
23
Гюмюшкая
15
Айт Беннассер
29
Тайт
29
Тайт
15
Айт Беннассер
19
Хольс
9
Кара
9
Кара
19
Хольс
99
Муандилмаджи
11
Димата
11
Димата
99
Муандилмаджи
Остались в запасе
Трабзонспор
Самсунспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
21
Гектан Гюрпюз
АП
Главный тренер
Абдулла Авчи
23
Enes Albak
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
88
Osman Çelik
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
21
Гектан Гюрпюз
АП
Остались в запасе
23
Enes Albak
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
88
Osman Çelik
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Трабзонспор - Самсунспор
3
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
13
17
Офсайды
3
3
Количество передач
489
317
Сейвы
7
5
Точность передач %
80
69
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
9
13
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.23
2.28
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Главный судья:
Джихан Айдын
(Бурса)
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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